Pożyczki dla lubelskich przedsiębiorców już od 1,07%!

Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia publicznego, czyli pomoc udzielana przedsiębiorstwom przez państwo na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Maksymalna kwota pomocy, jaką można udzielić jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat, to równowartość 200 tys. euro. Oferta Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju kierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oczywiście wliczając w to jednoosobowe działalności gospodarcze, posiadających: siedzibę, oddział, filię lub zakład produkcyjny na obszarze województwa lubelskiego.

Działania te są efektem współpracy pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego, którego pracami kieruje marszałek Jarosław Stawiarski, a prezesem Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Rafałem Langiewiczem.

- Kiedy w 2021 roku powołaliśmy, jako samorząd wojewódzki, fundusz rozwoju byłem przekonany, że jest to dobra decyzja, która pomoże w rozwoju przedsiębiorcom z naszego regionu. W mojej ocenie działalność funduszu miała być wartością dodaną dla przedsiębiorców, jak i całego ekosystemu gospodarczego województwa lubelskiego. Dzisiaj, jestem pewny, że tak się dzieje o czym świadczy powodzenie akcji pożyczkowych prowadzonych przez spółkę, coraz większa skala środków finansowych oraz poziom ich angażowania - mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Łącznie w 2024 roku Fundusz będzie miał na wsparcie właścicieli mikro, małych i średnich firm niebagatelną sumę przekraczającą 200 mln zł. Dodatkowo, ofertę produktową LRFR uzupełnia pożyczka obrotowa na dowolny cel oraz pożyczka hipoteczna przeznaczona na zakup nieruchomości przeznaczonej na cele komercyjne.

- Od początku tego roku wprowadziliśmy ofertę pożyczki inwestycyjnej z pomocą de minimis na stałe, na ten cel wstępnie chcemy przeznaczyć równowartość puli środków finansowych przekazanych przez Województwo Lubelskie w bieżącym roku tj. 140 mln zł. To nie wszystkie dobre rozwiązania które przygotowaliśmy dla przedsiębiorców. Zgodnie z założeniami realizowanej Strategii Inwestycyjnej planujemy wprowadzić nowe rozwiązania finansowe – mówi Rafał Langiewicz, prezes zarządu LRFR Sp. z o.o.

Ocena pożyczkowa będzie opierała się o dwa kryteria wskazane przez Komisję Europejską w komunikacie (C 14/6 z 19.01.2008r.), a więc analizę kondycji finansowej przedsiębiorstwa odzwierciedlającej jego rating oraz jakość prawnego zabezpieczenia. Istotnym etapem oceny jest innowacyjność i konkurencyjność realizowanych celów pożyczki.

Gdzie można złożyć wniosek o preferencyjne pożyczki w ramach pomocy de minimis? Możliwości jest kilka:

W nowym punkcie obsługi w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 9a (niski parter budynku)

przy ul. Wojciechowskiej 9a (niski parter budynku) Fundusz posiada również stacjonarne oddziały na terenie woj. lubelskiego w:

Białej Podlaskiej (ul. Warszawska 14, parter, p. 26 i 27),

(ul. Warszawska 14, parter, p. 26 i 27), Chełmie (ul. Mickiewicza 37, piętro III, p. 312 i 314)

(ul. Mickiewicza 37, piętro III, p. 312 i 314) i Zamościu (ul. Partyzantów 94, piętro II, p. 212 i 213)

Można zadzwonić pod numer: 81 470 73 39

Wnioski o pożyczki można również składać w formie elektronicznej. W zakładce e-wnioski https://lrfr-lubelskie.pl/e-wnioski/ są umieszczone pomocne instrukcje i informacje

Więcej szczegółów na stronie internetowej lrfr-lubelskie.pl

LRFR to instytucja samorządowa powołana z inicjatywy obecnego Zarządu Województwa Lubelskiego, której celem jest zbudowanie regionalnego systemu finansowania oraz udzielanie finansowego wsparcia mikroprzedsiębiorstwom oraz przedsiębiorstwom małym i średnim prowadzącym swoją działalność na terenie województwa lubelskiego. Kluczowym zadaniem spółki jest likwidowanie barier w dostępie do kapitału poprzez oferowanie zwrotnych instrumentów finansowych w różnej formie. Dzięki podpisanemu w czerwcu ubiegłego aneksowi pomiędzy Województwem Lubelskim a LRFR, Fundusz wdraża środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego z perspektywy 2014-2020. Łącznie, z wcześniej przekazanymi finansami z RPO Województwa Lubelskiego z lat 2007-2013, jest to kwota szacowana na

453 mln zł.