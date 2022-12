Przewodnicząca Rady Nadzorczej IBOX BANK Pani Alona Shevtsova: pomimo wojny integracja ukraińskiego i europejskiego rynku płatniczego nadał trwa

Jak zauważyła przewodnicząca Rady Nadzorczej IBOX BANK, znacząco przyczynia się temu ustawa Ukrainy „O usługach płatniczych”, najważniejszym zadaniem której jest integracja ukraińskiego i europejskiego rynku płatniczego.

“Pomoże ona unowocześnić i wprowadzić innowacje dzięki zbliżeniu ustawodawstwa do norm unijnych. Oznacza to, że zmieniły się podstawowe wymagania dotyczące pracy firm świadczących usługi płatnicze. Obecni uczestnicy rynku zyskali rozszerzone możliwości a także teraz mają warunki do zdrowej konkurencji. Ukraińcy będą mogli korzystać z usług płatniczych nie tylko w bankach, ale także w poza bankowych instytucjach finansowych, u operatorów pocztowych i komórkowych. Również operatorzy komórkowi posiadający sieci oddziałów na terenie całego kraju mogą stać się konkurencją dla banków. Rewolucją może stać wprowadzenie otwartego API, które powinno zacząć działać w przyszłym roku” – uważa Pani Alona Shevtsova.

Zgodnie z jej słowami, w celu wdrożenia tej ustawy, Narodowy Bank dokonał przeglądu i aktualizacji wielu aktów prawnych. Ustawa ta sprzyja również rozwojowi Open Banking w Ukrainie.

“ Dla przeciętnego użytkownika wdrożenie Open Bankingu oznacza wygodniejsze i szybsze usługi. Na przykład, my jako firma fintech, łączymy nasze technologie z danymi bankowymi i tworzymy usługi technologiczne w celu rozwiązania problemów klientów. Jest to win-win, banki przechowują konta klientów, firmy fintech dostarczają rozwiązania technologiczne, klienci szybko i wygodnie realizują transakcje finansowe.

Również istotnym aspektem jest to, że firmy, które planują świadczyć usługi płatnicze, będą musiały przejść przez nowy system autoryzacji. Znacząco pogłębi to integrację instytucji gospodarczych, co jest bardzo ważne z uwagi na fakt, że Ukraina zmierza w kierunku UE. Ponadto, uchwalenie tej ustawy w rzeczywistości znacznie rozszerzyło to, z czym firmy świadczące usługi płatnicze będą pracować w najbliższej przyszłości. Myślę, że nawet pomimo wojny będziemy iść w cashless kierunku, zwiększając liczbę płatności bezgotówkowych” – mówi przewodnicząca Rady Nadzorczej IBOX BANK.