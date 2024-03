Racibórz: Nieodkryty Skarb Polski

Coroczny Festiwal Smaku i Kultury Śląskiej to wydarzenie, które pozwala zanurzyć się w lokalnych tradycjach. Rodziny mogą próbować regionalnych potraw, uczestniczyć w pokazach rękodzieła i cieszyć się żywą muzyką. To świetna okazja, by nauczyć dzieci cenić różnorodność kulturową i kulinarne dziedzictwo regionu.

Odra River Adventure

Dla rodzin poszukujących aktywności na świeżym powietrzu, polecamy spływ kajakowy po Odrze. "Odra River Adventure" oferuje wypożyczenie sprzętu i organizuje spływy, które są bezpieczne i dostosowane do rodzin z dziećmi. To nie tylko doskonały sposób na aktywne spędzenie czasu, ale również okazja do podziwiania piękna raciborskich krajobrazów z zupełnie innej perspektywy.