Reportaż fotograficzny – historia pełna emocji zawarta w kilku kadrach

Dzięki temu nie musimy martwić się o to, że ząb czasu dotknie naszej pamięci, sprawiając że z biegiem lat będziemy coraz mniej pamiętać wydarzenia, które odmieniły nasze życie. Reportaż fotograficzny to nie fotorelacja złożona z kilku przypadkowych zdjęć – to cykl fotografii opowiadających historię o tym, co działo się podczas pewnego dnia, którzy okazał się szczególny dla kilku osób. Reportaż przedstawia znane jego autorowi sytuacje i ich uczestników; niczym dobra książka, zawiera w sobie wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Co więcej – jest pełna emocji.

Reportaż okolicznościowy to nie sesja zdjęciowa – dowiedz się, dlaczego

Reportaż w dużej mierze skupia się na udokumentowaniu uczuć, relacji międzyludzkich i emocji uczestników związanych z dokumentowanym wydarzeniem. Sesja zdjęciowa ma na celu pokazanie osoby lub osób w inny niż stricte dokumentalny sposób. Wyróżniamy sesje ciążowe urodzinowe, dziecięce, biznesowe – każda z nich to sesja portretowa. Zdjęcia z tego rodzaju sesji są bardziej wyretuszowane, skupione na pokazaniu piękna bądź profesjonalizmu fotografowanej osoby. Tymczasem podstawową cechą dokumentu jest ukazanie prawdy, bez żadnego retuszu czy obróbek. Wywołanie obejmuje jedynie nadanie kolorów, usunięcie zniekształceń obiektywu i ułożenie kadrów w taki sposób, by osoba oglądająca reportaż widziała to, co chce przekazać fotograf. W związku z niewielką potrzebą edycji zdjęć, z reportażu otrzymuje się więcej fotografii niż z dwugodzinnej, portretowej sesji zdjęciowej. Znalezienie fotografa wykonującego reportaże dla wielu graniczy z cudem; okolicznościowy reportaż fotograficzny to sztuka, która wymaga sprawnego oka, skupienia i ogromu empatii. Fotograf wciela się w rolę obserwatora, który widzi więcej niż reszta i stara się to przekazać w serii zdjęć składających się na opowieść o ludziach, którzy żyli daną chwilą. Jednym ze specjalistów od fotografii reportażowej jest FotoKuszynski, posiadający ofertę skrojoną na miarę potrzeb swoich klientów.

Co wchodzi w skład ceny za reportaż fotograficzny?

Zamawiając usługę fotograficzną z pewnością przemknęło ci przez głowę pytanie, jakie aspekty definiują wartość usługi i dlaczego oferty fotografów różnią się od siebie? Cena fotoreportażu zależna jest od wielu czynników, w skład których wchodzą między innymi:

pora roku – zawód fotografa jest bardzo podatny na sezonowość, dlatego cennik usług jest ściśle zależny od miesiąca, w którym ma odbyć się dane wydarzenie; to szczególna informacja zwłaszcza dla osób zainteresowanych reportażem zdjęciowym z dnia ślubu; najwyższe ceny zazwyczaj obejmują miesiące wakacyjne, takie jak lipiec i sierpień, zaś na obniżenie stawek można liczyć jesienią, zimą i początkiem wiosny;

renoma fotografa – fotograf fotografowi nierówny; dziś mamy do czynienia z wieloma specjalistami, którzy realizują swoje usługi na wielu płaszczyznach fotograficznych; musisz pamiętać, że im bardziej rozpoznawalny fotograf, tym większe prawdopodobieństwo, że usługa będzie droższa;

zakres usługi – oferty poszczególnych fotografów potrafią diametralnie się od siebie różnić; najczęściej wynika to z faktu dodatkowych opcji, na jakie może się zdecydować klient; mowa tu o udokumentowaniu ceremonii w formie USC czy zaprojektowaniu i zamówieniu specjalnego albumu.

Jeżeli chcesz mieć pewność, że zamówiony przez ciebie fotoreportaż będzie doskonale oddawał główne założenia tego rodzaju relacji fotograficznej, dobrze jest powierzyć zadanie specjalistom.