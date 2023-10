Rodzaje majonezu – dekoracyjny, sałatkowy, a może wegański?

Gęsty majonez dekoracyjny

Chociaż nazwa wskazuje, że ten typ majonezu nadaje się przede wszystkim do dekorowania potraw, nie ma żadnych przeciwwskazań, aby go jeść. Receptura jest zbliżona do tej oryginalnej. W składzie widać zawsze dużą zawartość tłuszczu. To właśnie dzięki temu jest gęstszy niż majonez sałatkowy, ale wciąż pozostaje kremowy.

Zarówno w domach, jak i punktach gastronomicznych oraz restauracjach chętnie wykorzystywany jest majonez dekoracyjny Fanex. Jego skład to przede wszystkim olej, żółtka jajek i przyprawy. Gęsta struktura sprawia, że sos nie spływa z ciepłych ani zimnych dań. Można go dodawać do kanapek, mięs, sałatek czy past. Dobrze komponuje się również z jajkami na twardo i ziemniakami. Może być także podstawą dla innych sosów np. tysiąca wysp, Remoulada czy andaluzyjskiego.