Solidne klucze udarowe w sam raz dla Ciebie - udane zakupy online

Profesjonalny klucz udarowy - jaki wybrać: akumulatorowy klucz udarowy "Bosch" a może zupełnie inne rozwiązanie?

Dużą popularnością w Polsce a także na całym świecie cieszą się elektronarzędzia firmy "Bosch". Oprócz takich rozwiązań jak np. pneumatyczny klucz udarowy znajdziemy tam także setki innych elektronarzędzi, dzięki którym z powodzeniem zaopatrzymy każdy warsztat i in. Dobrym rozwiązaniem może być tutaj udarowy klucz zasilany akumulatorem. Elektryczne klucze udarowe dzięki swoim dobrze dobranym parametrom technicznym, począwszy od momentu obrotowego, a skończywszy na odpowiedniej mocy, będą inwestycją na wiele lat.

Klucze udarowe "Bosch" ze sklepu "Elkar" - udane zakupy online

Chcąc więc wybrać klucz, który ma odpowiedni maksymalny moment obrotowy w wyżej wymienionym sklepie możemy się zaopatrzyć np. w akumulatorowe klucze udarowe marki "Bosch" następującego rodzaju:

BOSCH KLUCZ UDAROWY GDS 18V-1000 SOLO 1000 Nm - maksymalny moment obrotowy dokręcania to 1000 Nm, a moment zrywający dochodzi w nim do 1600 Nm. Każdy, kto wie, do czego służy klucz udarowy będzie zadowolony z takiego wyboru. Jest on zasilany akumulatorem ProCORE 18V. Posiada także specjalne zabezpieczenia przed przeciążeniem, przegrzaniem oraz głębokim rozładowaniem akumulatora. Podczas odkręcania kół czy też innych prac, działanie klucza udarowego nie powinno być zagrożone. Koszt zakupu tego urządzenia to nieco ponad tysiąc trzysta złotych.

BOSCH KLUCZ UDAROWY GDS 18V-400 WALIZKA SOLO 400 Nm - w przypadku tego klucza udarowego maksymalny moment obrotowy wyniesie 400 Nm. Klucze udarowe zasilane akumulatorem litowo-jonowym o mocy 18V dadzą nam pełen komfort pracy w każdej sytuacji. Duże znaczenie także w tym modelu ma możliwość regulacji momentu obrotowego, a cały klucz wraz z akumulatorem waży zaledwie dwa kilogramy. Jego cena wynosi nieco ponad sześćset złotych.



BOSCH KLUCZ UDAROWY GDS 18V-1050 H BITURBO 3/4″ 1050 Nm - ten klucz także jak i poprzednie jest zasilany silnikiem bezszczotkowym. Jego moment dokręcający wynosi 1050 Nm, a zrywający osiąga 1700 Nm. Zasila go akumulator ProCORE 18V, a sam klucz posiada aż trzy ustawienia prędkości. To, jak więc działa klucz udarowy w danej sytuacji, będzie zależeć od nas. Na zakup tego klucza trzeba obecnie wydać 1199 złotych.

BOSCH KLUCZ UDAROWY GDS 18V-1050 H 2x8Ah BITURBO 1050 Nm - najdroższym kluczem w tym rankingu jest właśnie ten klucz, który kosztuje nieco ponad dwa i pół tysiąca złotych. Jego moment dokręcający to 1050 Nm, a zrywający - 1700 Nm. Przy jego użyciu można montować rury, czy też wymieniać koła w ciężarówkach. Może on operować na śrubach o średnicy M 10 - M 24. Z pewnością będzie to dobra inwestycja dla najbardziej wymagających klientów oraz klientek.

Solidny klucz udarowy akumulatorowy, pneumatyczny albo elektryczny - warto postawić na sprawdzone modele

Jak więc widzimy, klucze akumulatorowe ze sklepu "Elkar" dają nam naprawdę szerokie pole do popisu w codziennej pracy. Do odkręcania samochodowych kół akumulatorowy produkt "Boscha" będzie niezbędnym nabytkiem. Zakupu klucza udarowego warto dokonywać w profesjonalnym sklepie. Wówczas przy wyborze klucza udarowego można sprawdzić, czy dany klucz ma zasilanie sieciowe oraz czy posiada np. uchwyty robocze. Śruby kół oraz inne śruby potrafią bowiem stawiać duży opór. Przy odkręcaniu kół warto więc korzystać ze sprawdzonych kluczy udarowych, zaopatrzonych w silnik bezszczotkowy oraz posiadających odpowiedni moment obrotowy.