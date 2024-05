Jak zlecić transport ładunku do Austrii?

1. Określenie wymagań transportowych dla ładunku

Na samym początku należy zadbać o wybór strefy załadunkowej na podstawie typu ładunku. Firma logistyczna, którą wybierzesz do przewozu, powinna wcześniej zostać poinformowana o:

rodzaju towaru;

wielkości;

wymaganiach chłodniczych.

Bez tej wiedzy nie ma możliwości określenia, na jakiej platformie zostanie zorganizowany przewóz.

2. Wybór środka transportu dla ładunku

W zdecydowanej większości przypadków transport do Austrii wykonywany jest drogą lądową. To najlepsza opcja dla ładunków „door-to-door” i przesyłek pilnych, które powinny zostać zrealizowane bez wahania. Dla niewielkich i strategicznych paczek możliwe jest zorganizowanie transportu lotniczego. Ten wariant wybierany jest zwłaszcza wtedy, gdy towar musi znaleźć się u klienta niemal natychmiast i inne środki przewozu nie wchodzą w grę.

3. Przygotowanie dokumentacji dla przesyłki

Zanim ładunek wyruszy w drogę, należy przygotować dla niego wszystkie niezbędne dokumenty. Mowa o takich papierach jak:

list przewozowy;

faktura;

lista towarów w przesyłce;

certyfikaty i licencje (jeśli wymagane).

Austria jako członek Unii Europejskiej podlega uproszczonym procedurom celnym, dlatego proces realizacji przewozu jest mniej skomplikowany.

4. Wybór firmy transportowej

To jeden z najważniejszych kroków, które wybierasz przy okazji zlecenia przewozu. Firma transportowa jest odpowiedzialna za towar od momentu umieszczenia go w strefie załadunkowej, aż po dostarczenie klientowi. Jak podejść do wyboru firmy transportowej? Przede wszystkim kieruj się doświadczeniem, referencjami i informacjami o flocie pojazdów posiadanej przez firmę. Jeśli potrzebne są Ci dodatkowe usługi np, magazynowanie czy przeładunek, upewnij się wcześniej, że potencjalny partner biznesowy ma to w swojej ofercie. Nie zapomnij o ustaleniu zakresu ubezpieczenia, jakim objęta jest firma transportowa.

5. Koordynacja załadunku i monitorowanie przesyłki

Po wykonaniu ww. kroków przychodzi czas na pojawienie się kierowcy z pojazdem ciężarowym na placu manewrowym. Twoim zadaniem jest zarządzanie załadunkiem i upewnienie się, czy towar został dobrze zabezpieczony i w jakich warunkach będzie przewożony. Od momentu wyruszenia spod magazynu to firma transportowa ponosi odpowiedzialność za Twój ładunek. Jednak jako zleceniodawca masz pełne prawo do monitorowania trasy i tego, co dzieje się z przewożonym towarem. Nowoczesne urządzenia takie jak GPS czy aplikacje mobilne pozwalają na skuteczne obserwowanie aktualnego miejsca położenia towaru.

Teraz nie pozostaje nic innego, jak wykonanie powyższych kroków i wysłanie swojego towaru do Austrii. Pamiętaj, by dopiąć wszystko na ostatni guzik, aby Twoja przesyłka dotarła na miejsce w stanie nienaruszonym. Ty, jako zleceniodawca, masz na to duży wpływ!