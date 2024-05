Ile zarobi nowy prezydent Zamościa? Trochę mniej niż poprzednik

Decyzja o wynagrodzeniu szefa samorządu została podjęta przez radnych na drugiej w tej kadencji sesji, która odbyła się w ubiegłym tygodniu. Radni nie dyskutowali nad przedstawionym im projektem uchwały i jednogłośnie go przyjęli.

Zdecydowali tym samym, że na pobory Rafała Zwolaka złoży się wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 9 850 zł (w przypadku Andrzeja Wnuka było to 9 900 zł), także 2700 zł dodatku funkcyjnego (poprzednik miał 2760 zł) oraz dodatek specjalny w wysokości 29 procent dwóch wcześniej wymienionych składników. To o 1 procent mniej niż miał poprzedni prezydent.

Na pobory Rafała Zwolak, podobnie jak to było w przypadku Andrzeja Wnuka składa się również dodatek stażowy w wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Miesięczne zarobki brutto nowego prezydenta to 18 159 zł. Jego poprzednik zarabiał ok. 18,4 tys. zł.

Przypomnijmy, że wynagrodzenie Marka Kudeli, I zastępcy prezydenta to ok. 15,7 tys. zł (brutto), a pobory wiceprezydent Marty Pfeifer ustalono na poziomie ok. 12,4 tys. zł (nie przysługuje jej dodatek stażowy).