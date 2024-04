Systemy ERP w urzędach - jakie zapewniają możliwości?

Jak zmieniają się urzędy?

Urzędy to miejsca szczególne i ważne pod każdym względem, zapewniające realizację zadań państwowych oraz samorządowych. Muszą więc być dobrze zorganizowane, żeby spełniać powierzone im zadania jak najlepiej. Tak to wygląda w teorii, lecz w rzeczywistości nie zawsze tak jest, co wynika z różnych czynników, przede wszystkim ze zbyt dużym natłokiem spraw do wykonania, co skutecznie dezorganizuje prace. Tradycyjne systemy obiegu dokumentów nie sprawdzają się zbyt dobrze, na czym cierpią wszyscy - pracownicy, chcący szybko, a jednocześnie dokładnie wykonywać swoje zadania, jak i osoby odwiedzające urząd, pragnące sprawnie załatwić swoje sprawy.

W ostatnich latach cyfryzacja administracji bardzo przyśpieszyła, co cieszy, a ogromny wpływ na to mają specjalnie systemy ERP. Omawiany w tym artykule Comarch ERP Egeria 8 jest bardzo łatwy w obsłudze i wdrożeniu, posiada interfejs w języku polskim, prezentując użytkownikowi niezbędne informacje, jak komunikaty, ostrzeżenia, ewidencje z możliwością filtrowania/sortowania oraz raporty zbiorcze. Co więcej, narzędzie pozwala na samodzielne administrowanie i konfigurowanie systemu już w trakcie jego użytkowania. Jest też zgodny z WCAG 2.1.

Comarch ERP Egeria 8 - jak został zaprojektowany?

Został zaprojektowany w modelu wielowarstwowym, z czynnym udziałem architektury microservices oraz microfronted. System działa w środowisku sieciowym, dzięki czemu można z niego korzystać w trybie online. W tym samym czasie może to robić wiele osób, co ułatwia wykonywanie bardziej złożonych zadań i operacji. Comarch ERP Egeria 8 to rozwiązanie w pełni skalowalne. Zaprojektowane w taki sposób, żeby była możliwość jego migracji do nowszej wersji systemu operacyjnego, tak samo jako do wydajniejszych wersji baz danych. Nie ma więc obaw, że system po pewnym czasie trzeba będzie zmienić.

Co równie istotne, Comarch ERP Egeria 8 zapewnia pełną obsługę różnych urządzeń, jak drukarki sieciowe, serwery wydruku czy lokalny sprzęt zainstalowany przy stacjach PC. Rozwiązanie to nie zakłóca w żaden sposób innych procesów, możemy więc na przykład uruchamiać raporty w tle, umożliwiając w tym samym czasie przeprowadzanie innych czynności w systemie. Ważną informacją jest też to, że Comarch ERP Egeria jest dostępne z poziomu przeglądarki internetowej, co oznacza, iż nie ma potrzeby instalacji dodatkowych komponentów na komputerze.

Comarch ERP Egeria 8 - pełna optymalizacja procesów

System Comarch ERP Egeria 8 został zaprojektowany w sposób modułowy, co umożliwia elastyczną konfigurację procesów i tym samym przystosowanie go do zmian, które zachodzą w organizacji. Możemy w ten sposób tworzyć słowniki charakterystyczne dla danej organizacji. Dzięki narzędziu jesteśmy w stanie zarządzać wszystkimi bazami: kontrahentów, usług, towarów, środków trwałych, rejestrów księgowych itp. Mają do nich dostęp uprawnienie użytkownicy. Co więcej, ilość rekordów w bazach jest nielimitowana, więc niezależnie od ilości danych zawartych w programie, mamy do nich nieograniczoną dostępność.

Ważne procesy integracyjne w systemie - jak przebiegają?

Niezwykle istotną funkcją w programie Comarch ERP Egeria 8 jest możliwość integracji z innymi systemami. Zapewnia to liczne udogodnienia, jak API kierowane do innych dostawców IT. To jednocześnie bardzo pomocne rozwiązania przygotowane dla użytkowników, na przykład import lub eksport danych przy użyciu plików o ustalonym formacie. Jest to bardzo intuicyjne dla każdego, niezależnie od zaawansowania technicznego. Mamy też dostęp do integracji z poziomu obsługi usług sieciowych (Web Services). Poza tym pamiętajmy, że Comarch ERP Egeria jest całkowicie zintegrowany z Platformą Usług Elektronicznych ZUS w takich obszarach, jak zwolnienia (e-ZLA) czy e-deklaracje. Na uwagę zasługuje też mechanizm integracji z MS Active Directory, dzięki któremu można tworzyć i zarządzać kontami pracowników.

Wdrożenie Comarch ERP Egeria 8 - co można zyskać?

System Comarch Egeria 8 w urzędach zapewnia bardzo dużo korzyści, gdyż zyskujemy:

Dostęp do nowoczesnej architektury, wdrożenia jej w ramach w chmury;

Pozwala to na uporządkowanie i pełną integrację procesów w całej organizacji;

To bezpieczeństwo i poprawność danych wprowadzanych do systemu. Bez pomyłek i ryzyka, że coś pójdzie nie tak, jak powinno;

To zawsze efektywne raportowanie, bo dostępne są predefiniowane raporty;

Nieocenione są również wbudowane raporty, na przykład o tak ważnych wydarzeniach, jak zmiana wymiaru urlop, termin ukończenia urlopu macierzyńskiego itp.;

System Comarch Egeria 8 jest w pełni zgodny z WCAG 2.1, co oznacza intuicyjny, przyjazny dla użytkowników interfejs;

Zapewniona jest pełna integracja z Portalem Pracowniczym oraz Elektronicznym Obiegiem Dokumentów.

To wszystko pokazuje, że zdecydowanie warto lepiej poznać system Comarch ERP Egeria 8, wdrażając go do wszystkich urzędowych zadań.