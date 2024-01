Wszystko, co musisz wiedzieć o przedłużaniu rzęs

Indywidualne podejście jest kluczowe w przedłużaniu rzęs

Każda klientka charakteryzuje się unikatowymi rzęsami, dlatego proces przedłużania rzęs wymaga indywidualnego podejścia. Istotne jest dobranie odpowiednich parametrów takich jak długość i grubość sztucznych rzęs, aby uzyskać wygląd naturalny i nie naruszyć kondycji rzęs. Należy unikać wybierania nadmiernie długich lub grubych sztucznych rzęs, jeśli nie są one dopasowane do typu urody. Do wyboru masz wiele różnych stylizacji: rzęsy metodą objętościową, rzęsy 1 do 1 czy też rzęsy Kim Camellia.

Różna długość sztucznych rzęs w zależności od umiejscowienia na powiece

Naturalna linia rzęs każdej osoby jest zróżnicowana, co wymaga indywidualnego dopasowania długości sztucznych rzęs. Zazwyczaj rzęsy są dłuższe w centralnej części powieki i krótsze przy krawędziach zewnętrznych. Aby uzyskać naturalny efekt, przedłużenia powinny być aplikowane z uwzględnieniem naturalnego układu i kształtu rzęs.

Cykl życia naturalnych rzęs a przedłużanie

Rzęsy naturalne, podobnie jak włosy, rosną do pewnego momentu, a potem wypadają, zastępowane przez nowe. Sztuczne rzęsy, prawidłowo zaaplikowane, powinny pozostać na naturalnych przez cały okres ich wzrostu, aż do momentu, kiedy te naturalne rzęsy ulegną wymianie. Z powodu różnych etapów i cykli wzrostu naturalnych rzęs, szacuje się, że codziennie wypada od 1 do 5 naturalnych rzęs, niezależnie od tego, czy mają przedłużenia, czy nie. Dlatego tak ważne jest regularne uzupełnianie przedłużeń aby utrwalić efekt. W sytuacji, gdy sztuczne rzęsy odpadają przed naturalnymi, świadczy to o niewystarczającej sile wiązania kleju lub nieprawidłowej aplikacji rzęs.

Makijaż na sztucznych rzęsach - co należy wiedzieć

Makijaż można bezpiecznie stosować na sztucznych rzęsach, ważne jest jednak, aby wybierać produkty kompatybilne z materiałami używanymi do ich aplikacji. Firma Glashland oferuje specjalną gamę produktów do makijażu i pielęgnacji skóry przeznaczonych specjalnie dla osób z przedłużonymi rzęsami.

Wybór odpowiedniego kleju do przedłużania rzęs

Klej używany do przedłużania rzęs musi być wytrzymały, aby skutecznie łączyć sztuczne rzęsy z naturalnymi. Niewłaściwe usuwanie przedłużonych rzęs może prowadzić do uszkodzenia naturalnych, dlatego zalecana jest konsultacja z profesjonalistą w przypadku chęci ich wcześniejszego usunięcia.

Pamiętaj, że decyzja o przedłużaniu rzęs powinna być podejmowana świadomie i z uwzględnieniem Twoich indywidualnych potrzeb oraz cech urody. Przedłużanie rzęs to nie tylko zabieg kosmetyczny, ale też szansa na podkreślenie Twojej indywidualności i naturalnego piękna. Wybierz więc mądrze i pozwól sobie na odrobinę luksusu, który przyniesie Ci radość każdego dnia.