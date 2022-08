Wybieramy ogrzewanie podłogowe do łazienki - mata grzewcza pod płytki?

Ogrzewanie podłogowe a wilgoć w łazience

Ogrzewanie podłogowe elektryczne to rozwiązanie przede wszystkim do łazienek. A przecież to właśnie tam panuje największa wilgoć. Jak to możliwe, że da się w łazience bezpiecznie zamontować system oparty na prądzie elektrycznym? Same maty elektryczne są odpowiednio zabezpieczone, a jedynym punktem styku systemu z powierzchnią ścian jest kabel.

Mata grzewcza pod płytki jest zabezpieczona warstwą kleju, na tym położone są kafelki, a szczeliny pomiędzy nimi pokrywają szczelne fugi. System jest rozłożony na przestrzeni podłogi, ale z pominięciem zabudowy wanny, umywalki, szaf czy pralki. To dodatkowo zabezpiecza go przed niewidocznymi dla oka awariami w obrębie tych sprzętów. Jeśli chodzi o typową dla łazienek wilgoć, to system ogrzewania podłogowo-sufitowego w pewnym stopniu ją eliminuje. Pokrycie ścian jest ciepłe, przez co nie rozwija się tam pleśń.

Wodne ogrzewanie podłogowe do łazienki

Jak na tym tle wygląda wodne ogrzewanie podłogowe w łazience? System ten ma jedna podstawową wadę, a mianowicie trzeba go zaplanować na etapie pierwszych wylewek betonowych. To w praktyce oznacza, że da się go zamontować tylko w domu jednorodzinnym i to na parterze, w przeciwieństwie do maty grzewczej pod płytki. Pamiętajmy, że system rurek razem z wylewką ma ok. 7-10 cm grubości. W praktyce świetnie sprawdzi się podczas przeprowadzania generalnego remontu (np. po zdjęciu podłogi na legarach) lub przy budowie nowego domu. Maty grzewcze pod płytki można rozłożyć na każdym etapie.

Geotermalny system ogrzewania podłogowego

W Polsce tylko kilkadziesiąt tysięcy osób ma pompę ciepła, z czego większość to pompy typu powietrze/woda. A to właśnie od obecności tego urządzenia w domu zależy, czy da się pozyskiwać do ogrzewania podłogowego energię z ziemi, powietrza lub wody. To technologia dosyć oszczędna i przyjazna środowisku, ale ma kilka zasadniczych wad:

pompę ciepła i system ogrzewania podłogowego trzeba wówczas zaplanować na etapie projektowania i budowy domu.

instalacja i sama pompa kosztuje nawet 100 tys. Zł

do funkcjonowania pompy potrzebna jest pewna ilość prądu; to znaczy, że kilkudniowa awaria w domu na wsi pozostawi dom bez jakiegokolwiek źródła ogrzewania.

Gdyby nie te minusy, można uznać, że ogrzewanie z pompy ciepła dobrze sprawdza się pod płytki w łazience.

Mata grzewcza pod płytki do łazienki

Na rynku elektrycznego ogrzewania podłogowego są maty i folie grzewcze. Z uwagi na grubość i sztywność pokrycia pod płytki stosuje się maty grzewcze. Płytki dość szybko się nagrzewają i długo trzymają ciepło, więc podłoga nie będzie zimna jeszcze długo po tym, jak system zostanie wyłączony. Można go regulować za pomocą termostatu, lub tak jak w ofercie firmy Samurio, za pomocą aplikacji. Nawet, jeśli ogrzewanie podłogowe jest zamontowane w całym domu, da się wyznaczyć osobną strefę grzewczą dla łazienki. Więcej na ten temat na stronie samurio.pl lub u innych dostawców tego typu technologii.