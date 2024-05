Olimpiada bez barier. Te przedszkolaki mają moc

– Chcemy pokazać, że nie ma barier, nie ma granic. Niepełnosprawni mogą brać udział w zawodach sportowych tak, jak pełnosprawni – mówi Monika Wójtowicz, dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 39 w Lublinie

We wtorkowych zawodach w hali widowiskowej MOSIR im. Zdzisława Niedzieli wzięło udział 5 drużyn z przedszkoli integracyjnych z Lublina i jedna z Krasnegostawu. Na wszystkich uczestników czekało łącznie 10 konkurencji.

– Konkurencje w zależności od dyscypliny są albo punktowane, albo mierzone na czas. Mamy rzut do kosza, do celu, strzał do bramki, slalom z piłką rugby, slalom na deskorolce – wylicza Katarzyna Buzyk-Michalak, fizjoterapeutka, pracująca z niepełnosprawnymi dziećmi z Przedszkola Integracyjnego nr 39 w Lublinie. – Ciekawą dyscypliną jest gra w Boccia. To gra dla osób niepełnosprawnych podobna do gry w bule. Mamy piłki w dwóch kolorach: czerwonym i niebieskim. Wygrywa ta drużyna, która wyrzuci swoje piłki najbliżej piłki białej.