Do Wozu - Strefa Tuningu

Zamiast skupiać się wyłącznie na standardowych prezentacjach pojazdów, program pokazuje zakamarki motoryzacyjnej kreatywności, odkrywając nietypowe samochody, szalone projekty i inspirujących ludzi. W programie można znaleźć nie tylko spektakularne auta, ale również zwykłych ludzi – pasjonatów, których życie kręci się wokół motoryzacji. Przedstawiają oni swoje auta oraz opowiadają o swojej pasji, dla nich auto to oczko w głowie i niezwykła relacja pomiędzy Człowiekiem a Maszyną, która jest dla nich znacznie czymś więcej niż tylko środkiem transportu. Co więcej, "Do Wozu" podkreśla znaczenie detali. Nie tylko pokazuje piękno samochodów, ale również przybliża widzom historię ich powstania, zaangażowanie właścicieli i mechaników oraz niezliczone godziny pracy poświęcone na dopieszczanie każdego elementu. Dzięki temu program staje się nie tylko rozrywką dla pasjonatów motoryzacji, ale także źródłem inspiracji dla tych, którzy szukają nowych pomysłów i kreatywnych wyzwań. To dynamiczna podróż po świecie samochodów, która zachwyca i inspiruje widzów na każdym kroku.