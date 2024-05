To niezwykła grupa artystyczna, która od czterech i pół dekady łączy miłość do folkloru z trudami studiów medycznych. Naszymi gośćmi są założycielka i wieloletnia szefowa zespołu, Krystyna Maciąg oraz utalentowane tancerki: Katarzyna Mazurek i Julia Czerwik. Pani Krystyna to prawdziwa ikona lubelskiego folkloru, która przez lata wychowała pokolenia tancerzy. Katarzyna i Julia, studentki kierunku lekarskiego, opowiedzą nam, jak łączą pasję do tańca z wymagającymi studiami medycznymi. Porozmawiamy o historii zespołu, wyzwaniach i radościach związanych z jego działalnością, a także o nadchodzącym koncercie jubileuszowym, który odbędzie się już jutro w Centrum Spotkania Kultur.

To wydarzenie zgromadzi 176 osób na scenie, w tym oldbojów oraz aktualne grupy, które od października intensywnie pracują nad przygotowaniami. Nie zabraknie opowieści o niezapomnianych występach, wyjazdach na festiwale oraz o tym, jak tańczący lekarze zdobywają serca publiczności na całym świecie. Pani Krystyna podzieli się z nami anegdotami z życia zespołu, a Katarzyna i Julia zdradzą, jakie przyjaźnie i miłości zrodziły się w tej tanecznej rodzinie. Zapraszamy na pełną kolorów i emocji rozmowę, która przeniesie nas w świat polskiego folkloru w wykonaniu przyszłych lekarzy! Bądźcie z nami, nie możecie tego przegapić!