Inicjatywa prawników dla NGO – Strefa Dialogu w Lublinie

Hetman Zamość wziął rewanż na Pogoni 96 Łaszczówka. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Hetman Zamość do tej pory przegrał tylko jeden mecz. Miało to miejsce w rundzie jesiennej kiedy do Zamościa przyjechała Pogoń 96 Łaszczówka. W sobotę oba zespoły spotkały się ponownie – tym razem w Łaszczówce. Opromienieni awansem do Hummel IV Ligi faworyci nie zawiedli i wygrali to spotkanie