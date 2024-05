Jak Andersen z Czechowiczem w Lublinie dla dzieci pisali

Chociaż duński baśniopisarz Hans Christian Andersen i najsłynniejszy lubelski poeta Józef Czechowicz żyli w różnych epokach i krajach to łączy ich zasłużone miejsce w historii literatury – podkreślają organizatorzy miejskiej gry, której celem była inspiracja do literackich poszukiwań i odkrywania nieznanych twarzy znanych twórców, a także przybliżenie mniej znanej twórczości Czechowicza skierowanej do dzieci.

– Niewiele osób wie, że był on z nimi związany jako nauczyciel, a później redaktor dziecięcego czasopisma „Płomyczek”. Pisywał do niego wiersze, ale też krótkie opowiadania o różnej tematyce – podkreśla Katarzyna Bort-Zielińska, nauczyciel Społeczno Terapeutycznych Szkół im. H. Ch. Andersena w Lublinie.

Sobotnia gara była okazją do poznania wybranych wierszy Czechowicza, ale też do spotkań z baśniowymi postaciami w przestrzeni miasta: Calineczką, Dziewczynką z zapałkami, Śniegowym bałwanem i wieloma mniej znanymi postaciami z utworów Andersena.