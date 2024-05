Noc Kultury 2024: To będzie noc pełna niespodzianek

Scena Rapu/Młody rap – koncerty: Wlazix, MZM (Mati, Zaro, Maksym), Bambus oraz Tip Top. Boisko ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie, ul. Żmigród 10, 19-20:30.

Koncert utalentowanej młodzieży, czyli zwycięzców konkursu ogłoszonego przez Warsztaty Kultury.

Scena Rapu. Mandzik, Łona – Konieczny – Krupa, Simon Gilbert Rudzinski, Brut Magnifique, boisko ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie, ul. Żmigród 10, 21-1:00

Łona - Konieczny - Krupa to kooperacja szczecińskiego rapera z Andrzejem Koniecznym i Kacprem Krupą; muzykami ze składu Siema Ziemia. „Brut Magnifique: Rock’n’Roll en Français” zachęca do odkrywania rockowej muzyki w wykonaniu tego zespołu, a także stanowi doskonałą okazję do zanurzenia się w języku francuskim przez muzykę. Energia rock’n’rolla miesza się z poetyckimi tekstami w języku francuskim.

Noc Kultury w CSK. Centrum Spotkania Kultur, pl. Teatralny 1, 19-1:00

Koncerty (Fuki Nice, RoseMerry, Kokavice), widowisko i multimedialny spektakl, wystawa samochodów, kino nocne oraz nocne zwiedzanie CSK.

100-lecie Disneya oraz jam session, pl. Dominikański, 19-20

Koncert uczniów i uczennic Lubelskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia. W programie utwory jazzowe i rozrywkowe. Po koncercie jam session, czyli wspólne, improwizowane muzykowanie.

Jerzy Nowosielski. Wystawa dział i koncert chóru Parafii Grekokatolickiej, Cerkiew św. Jozafata, ul. Zielona 3, 20:30-21:30

Prezentacja dzieł Jerzego Nowosielskiego, wybitnego twórcy sztuki sakralnej, połączona z występem chóru Parafii Greckokatolickiej w Lublinie.