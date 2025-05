Zawsze Blisko, Zawsze Szybko – Profesjonalna Pomoc Drogowa w Lublinie i Okolicach

Skuteczna pomoc drogowa na trasie S17 i w północnych rejonach Lublina

Lublin to miasto o dużym natężeniu ruchu drogowego, zwłaszcza w okolicach wjazdów i wyjazdów z miasta. Nasza Pomoc Drogowa specjalizuje się w obsłudze północnych dzielnic oraz przyległych miejscowości położonych wzdłuż drogi ekspresowej S17. Doskonale znamy specyfikę ruchu w takich lokalizacjach jak Łagiewniki, Elizówka, Marysin czy Natalin – to właśnie tam często dochodzi do drobnych stłuczek, przegrzewających się silników czy problemów z elektroniką samochodową. Dzięki naszej doskonałej znajomości regionu jesteśmy w stanie dotrzeć na miejsce szybciej niż ogólnopolskie sieci pomocy drogowej.

Jesteśmy obecni także na trasie w kierunku Lubartowa

Północne rejony Lublina płynnie łączą się z drogą krajową nr 19, prowadzącą aż do Lubartowa. Również tam docieramy bez zwłoki – oferujemy pomoc kierowcom potrzebującym wsparcia technicznego, holowania lub dowozu paliwa. Nasza specjalna jednostka mobilna obsługuje nie tylko Lublin, ale również mniejsze miejscowości takie jak Wola Niemiecka, Jakubowice Konińskie, Jakubowice Murowane oraz rejony bliżej Lubartowa, jak Łucka, Wólka Rokicka, a nawet sam Lubartów. Więcej o tym zakresie działania przeczytasz na dedykowanej podstronie Pomoc Drogowa Lubartów.

Pomoc drogowa również na zachodzie – droga ekspresowa S19

Nasza działalność nie ogranicza się wyłącznie do jednej strony miasta. Równie sprawnie działamy również na zachodnich trasach wyjazdowych z Lublina – zwłaszcza wzdłuż drogi ekspresowej S19. To ważny ciąg komunikacyjny prowadzący w stronę Kraśnika i Rzeszowa, na którym także często dochodzi do zdarzeń wymagających szybkiej interwencji. Obsługujemy między innymi takie miejscowości jak Marynin, Płouszowice, Motycz, Uniszowice, Strzeszkowice Duże, aż po Niedrzwicę Dużą. W tych rejonach zapewniamy pełne spektrum usług – od prostych napraw na miejscu, przez holowanie, aż po transport aut osobowych i dostawczych.

Dlaczego warto wybrać naszą pomoc drogową?

Naszym priorytetem jest czas reakcji i bezpieczeństwo. Wiemy, jak stresujące może być unieruchomienie auta – zwłaszcza na szybkiej trasie. Dlatego nasi kierowcy i technicy są dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Korzystamy z nowoczesnego sprzętu, który umożliwia holowanie nie tylko aut osobowych, ale też dostawczych, busów czy maszyn budowlanych. Co więcej, oferujemy również transport pojazdów na terenie całej Polski i Unii Europejskiej.

Pomoc drogowa to nie tylko laweta

Oprócz holowania i transportu, świadczymy także usługi awaryjnego uruchamiania pojazdów, dowozu paliwa, wymiany kół oraz drobnych napraw na miejscu. Nasza flota jest wyposażona w narzędzia i części, które pozwalają na przywrócenie sprawności auta bez konieczności wizyty w warsztacie.

Skontaktuj się z nami – jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz

Jeśli potrzebna Ci szybka i sprawdzona Pomoc Drogowa – nie czekaj.

Pomoc Drogowa Lublin - Piotr Wiernio

Żywiecka 14, 20-870 Lublin

Telefon 501 603 700

https://laweta-lublin.pl

Jesteśmy gotowi nieść pomoc przez całą dobę – od Łagiewnik i Elizówki, przez Marynin i Płouszowice, aż po Lubartów i Niedrzwicę Dużą.