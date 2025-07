Zostań Menadżerem Transportu! Studiuj Transport – Spedycję – Logistykę na WSPiA!

Nowoczesne technologie i doświadczenie ekspertów

Studenci kierunku Transport-Spedycja-Logistyka w WSPiA uczą się od najlepszych! Dziękizajęciom prowadzonym przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w branży mogą poznać realia panujące na rynku usług transportowych. Otrzymują także możliwość rozwijania w sobie umiejętności komunikacji biznesowej, co w przyszłości pozwoli im sprawnie funkcjonować w środowisku międzynarodowym.

Dodatkowym atutem studiów w WSPiA jest nauka specjalistycznego słownictwa branżowego w językach obcych. Otwiera to przed młodymi ludźmi drzwi do pracy w globalnych przedsiębiorstwach logistycznych.

WSPiA oferuje swoim studentom dostęp do nowoczesnych narzędzi wspierających zarządzanie transportem i logistyką.Podczas zajęć mogą korzystać z nowoczesnych narzędzi VR, m.in. symulatora czynności składających się na proces odbioru oraz przyjęcia surowców i materiałów do magazynu, oraz symulatora procesu sztauowania kontenerów. Wartość tych nowoczesnych rozwiązań wynosi blisko 350 tys. zł!

Staże i zagraniczne wizyty studyjne – inwestycja w przyszłość

Kierunek Transport-Spedycja-Logistyka realizowany jest w ramach projektu „Transport-Spedycja-Logistyka-Absolwenci z Przyszłością” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Dzięki temu studenci WSPiA będą mogli skorzystać m.in. z dobrze płatnych staży zawodowych. Na ten cel Uczelnia zamierza przeznaczyć około 500 tys. zł.

Studentów czekają także zagraniczne wizyty studyjne w firmach z branży transportowo-logistycznej. Pozwoli im to już w trakcie studiów zdobyć cenne kompetencje i zapewnić sobie przewagę na rynku pracy.

Atrakcyjne specjalności

W ramach programu studiów na kierunku Transport-Spedycja-Logistyka w WSPiA studenci będą mieli możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności.

Transport

Specjalność ta łączy ze sobą wiedzę z zakresu transportu oraz zarządzania, co pozwoli studentom zdobyć unikalne umiejętności, w szczególności związane z planowaniem i koordynacją łańcuchów dostaw, obsługą niezbędnej dokumentacji, realizacją i kontrolingiem procesów transportowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Absolwenci tej ścieżki to przyszli menadżerowie transportu, gotowi do pracy w centrach logistycznych, magazynach sortujących czy firmach zarządzających dużymi przepływami towarowymi. Studia na tej specjalności to także doskonała propozycja dla osób, które widzą swoją przyszłość w administracji publicznej i służbach mundurowych, związanych z kontrolą przepływu osób i towarów, tj. Krajowa Administracja Skarbowa, w tym Służba Celno–Skarbowa, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego czy Policja.

Obsługa celna

Specjalność ta koncentruje się na zagadnieniach związanych z procedurami i prawnymi uwarunkowaniami w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego. Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę i umiejętności pożądane na polskim i unijnym rynku pracy, nie tylko o celnictwie – organach celno-skarbowych, prawie i procedurach celnych, taryfie celnej i podatkach, wzajemnych relacjach między biznesem i organami celno-podatkowymi, ale również o logistyce oraz transporcie i spedycji międzynarodowej.

Absolwenci tej specjalności to wysokiej klasy eksperci i menadżerowie, którzy doskonale odnajdują się w świecie międzynarodowego handlu i logistyki. Ich wiedza i umiejętności otwierają drzwi do kariery w firmach zajmujących się obrotem towarowym, spedycją, transportem oraz agencjach celnych. Są również cenionymi specjalistami w instytucjach publicznych, takich jak Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna, Policja czy urzędy samorządowe i gospodarcze.Co więcej, absolwenci specjalności „Obsługa celna” mogą zostać wpisani na polską listę agentów celnych, co dodatkowo wzmacnia ich pozycję na rynku pracy.

Pierwsza tura rekrutacji na studia w WSPiAwystartowała 2 czerwca 2025 r. i potrwa do środy, 6 sierpnia 2025 r.

Rekrutacja odbywać się będzie elektronicznie na stronie: e-rekrutacja.wspia.eu.