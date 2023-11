Akademia Bialska zbuduje trzeci akademik. Szykuje się na brazylijską Polonię

Nowa inwestycja powstanie na kampusie Akademii Bialskiej przy ulicy Sidorskiej. Będzie to możliwe dzięki 10 mln zł dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki. – Obecnie mamy dwa akademii na ponad 200 miejsc, a na liście rezerwowej czeka 90 osób – precyzuje rektor, profesor Jerzy Nitychoruk.

W nowym budynku oprócz miejsc dla studentów, mają się znaleźć sale dydaktyczne. – Studenci chwalą sobie nasze akademiki, bo mają tu komfortowe warunki, a ceny są atrakcyjne względem ofert stancji na rynku– zaznacza rektor. Za miejsce w pokoju 3–osobowym trzeba zapłacić 470 zł miesięcznie, a w pokoju jednoosobowym 690 zł. – W nowym akademiku przewidujemy 80 miejsc. Chcemy, by budynek powstał w oparciu o energooszczędne technologie– zapowiada Nitychoruk. Najpierw, uczelnia zleci wykonanie projektu, a budowa ma ruszyć w przyszłym roku.

Na ponad 2 tysiące studentów, 300 to obcokrajowcy. – Zamierzamy tę liczbę zwiększyć i sięgnąć jeszcze dalej, niż Europa. Niedawno nasi pracownicy byli w Brazylii. Tam jest liczna Polonia i są chętni, by studiować w Polce– podkreśla rektor. – Jeśli tu przyjadą, to musimy im zapewnić dobrą atmosferę i warunki do integracji– dodaje Nitychoruk.

Trzeci dom studenta planowany jest w pobliżu torów kolejowych. – To działki należące do uczelni. Obecnie, kolejowa spółka buduje tam drogę dojazdową– zaznacza rektor.

Wstępnie oszacowano, że ta inwestycja może kosztować ponad 30 mln zł.