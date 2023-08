Bez sukcesów startował na radnego, posła i prezydenta. Ale wygrywa konkurs u marszałka

Trzeba było go rozpisać, bo Artur Kozioł, który do tej pory kierował stacją, niedawno awansował. To on teraz zarządza Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym.

19 lipca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej. O to stanowisko starało się trzech kandydatów. Jednak zarząd województwa lubelskiego dopiero teraz podał nazwisko nowego dyrektora.

To 39–letni Igor Dzikiewicz, absolwent bialskiej filii AWF, członek PiS, który od 2018 roku kierował Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej. To również jednostka podległa marszałkowi. W ostatnich wyborach samorządowych starał się, ale bezskutecznie o mandat miejskiego radnego z PiS.

Ale polityczne aspiracje miał dużo wcześniej, bo w 2014 roku kandydował na prezydenta Białej Podlaskiej z ramienia Kongresu Nowej Prawicy. Ostatecznie, w drugiej turze poparł kandydaturę Dariusza Stefaniuka (PiS), byłego prezydenta miasta, obecnie posła. Z kolei w 2015 roku, również bez sukcesu starał się o mandat posła z listy KORWiN.

Za to już w marcu 2016 roku dostał pracę w miejskiej spółce, Zakładzie Gospodarki Lokalowej. W tym czasie, prezydentem miasta był właśnie Dariusz Stefaniuk (PiS). Najpierw kierował miejskimi targowiskami, a później dostał posadę dyrektorską.

Jako szef WORD–u zarobił w ubiegłym roku ponad 125 tys. zł. Województwo od razu zadbało o to, by najlepszy stołek w ośrodku nie był pusty. Od czwartku miejsce Dzikiewicza zajął 29–letni Wojciech Babicz.

– Od kilku lat był związany z WORD w Białej Podlaskiej. Dotychczas był koordynatorem ds. egzaminów oraz kierownikiem działu organizacyjnego– zaznacza Remigiusz Małecki, rzecznik marszałka województwa lubelskiego. Nowy szef WORD skończył studia z zarządzania, a także kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów. W 2014 startował z list Kongresu Nowej Prawicy do Rady Miasta, ale bez rezultatu. Jeszcze wcześniej, był związany z portalem biala24, był m.in. fotoreporterem.