Co to jest golbox? Można w to pograć w Białej Podlaskiej

To inwestycja, którą w ramach budżetu obywatelskiego zgłosili miejscy radni. – To pewna innowacja w skali miasta, a nawet regionu – podkreśla Marek Dzyr (Zjednoczona Prawicy), jeden ze współautorów. Zespół boiska obejmuje m.in. golbox. – To ogrodzone boisko z bandami do gry w piłkę nożną dla najmłodszych. Ma mniejsze wymiary, a piłka nigdzie nie ucieka – tłumaczy radny.

Obok trochę starsi mogą grać w koszykówkę. – To z kolei boisko do „streetball”, czyli koszykówki ulicznej – precyzuje Dzyr.

Do tego urządzenia do workoutu i plenerowa siłownia.– To chyba jedyna taka w okolicy siłownia z regulowanymi obciążenia. Jest naprawdę profesjonalna i solidnie wykonana – przekonuje radny Marcin Izdebski (Koalicja Obywatelska), drugi współautor projektu.

Boiska są dostępne dla wszystkich. – To miejsce jest odpowiednie do treningu również dla klubów sportowych – uważa Izdebski.

Otwarte kilka dni temu obiektu już cieszą się dużym zainteresowaniem. – Gdy pierwszy raz to zobaczyłam, to byłam oszołomiona. Dziadek mi o tym powiedział–przyznaje Maja. – Na pewno będę tu przychodziła, aby grać w koszykówkę lub poćwiczyć na drążkach. Podobne boiska widziałam, ale w Krakowie – dodaje nastolatka.

Z kolei, Ewa Czyżniakowska trenuje tu kalistenikę. – To jedne z lepszych drążków, na jakich miałam okazję ćwiczyć. Chodzi o wykonanie i możliwości kalisteniczne. Bardzo profesjonalna skala – chwali pani Ewa, która przychodzi tu codziennie. – Jestem w szoku, że mamy w Białej Podlaskiej takie miejsce. Jeśli ktoś się interesuje tym sportem, to polecam. Siłownię również. Można tam poćwiczyć każdą partię ciała, aby zrobić formę na lato – zachęca bialczanka.

Na projekt boisk przy ulicy Na Skarpie zagłosowało ponad 2300 osób. W sumie kosztował 800 tys. zł.