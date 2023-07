Aż 12 chętnych do budowy mostu. Nawet Hiszpanie stanęli do przetargu

Ogłoszony w maju przetarg cieszył się dużym zainteresowaniem wykonawców, zarówno lokalnych, jak i budowlanych gigantów, takich jak Strabag. Ale jest nawet oferta firmy Roverpol z Hiszpanii. Najniższą cenę – 37,4 mln zł proponuje Intop z Warszawy, a najwyższą– 57 mln zł Primost z Będzina.

Tymczasem, miasto zamierza na to zadanie przeznaczyć maksymalnie 49, 2 mln zł (brutto). – Urzędnicy weryfikują obecnie złożone oferty– zaznacza Gabriela Kuc–Stefaniuk, rzeczniczka ratusza.

Most ma połączyć skrzyżowanie ulic Koncertowej i Dalekiej z ulicami Warszawską i Artyleryjską. Na tych skrzyżowaniach powstaną ronda. Jest to ok. 1–kilometrowa trasa. Droga będzie jednojezdniowa z chodnikami i ścieżką rowerową. Klub Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta zaproponował, by nową arterię nazwać Aleją Riada Haidara, zmarłego niedawno lekarza i polityka z Białej Podlaskiej. Ale uchwała w tej sprawie jeszcze nie była rozpatrywana.

Na inwestycję miasto dostało 30,4 mln zł dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Budowa ma ruszyć jeszcze w tym roku. A mostem będzie można pojechać za rok. Urzędnicy liczą, że nowa przeprawa rozładuje korki. Obecnie, w Białej Podlaskiej są cztery mosty, które łączą północ z południem.

Firmy, które stanęły do przetargu:

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Lubartów – 46,7 mln zł

2. Budomex, Biała Podlaska – 44,9 mln zł

3. Sarinż, Warszawa – 42,6 mln

4. Konsorcjum: Roverpol, Warszawa i Rover, Hiszpania – 54,3 mln zł

5. Unibep, Bielsk Podlaski – 52,9 mln zł

6. Strabag, Pruszków – 51 mln zł

7. Konsorcjum: PRD Biała Podlaska i Domost, Małkinia Górna – 46,5 mln zł

8. Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty – 49,6 mln zł

9. Nowak–Mosty, Dąbrowa Górnicza – 44,5 mln zł

10. Intop Warszawa – 37,4 mln zł

11.Konsorcjum: Zakład Robót Komunikacyjnych – Ddom w Poznaniu i Probudowa, Wrocław – 53,4 mln zł

12. Primost Południe, Będzin – 57 mln zł