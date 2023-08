Dolina Krzny: plaża i przystań kajakowa

Na razie potrzebny jest projektant, który przygotuje dokumentację na zagospodarowanie terenów przy Krznie po obu stronach ulicy Zamkowej. Plaża ma powstać po stronie wschodniej. Znajdą się tam też ławki, leżanki czy stoły do gry w szachy. Z kolei, po drugiej stronie ulicy, w pobliżu istniejącego parku Małpi Gaj, miasto zamierza zlokalizować przystań kajakową. Ale atrakcji będzie więcej, bo na liście jest na przykład wiata obserwacyjna, altana w formie kopuły geodezyjnej, ogród sensoryczny oraz nowe pomosty drewniane, które połączą dolinę Krzny z ogrodem w parku Radziwiłłowskim.

Na tym nie koniec, bo samorząd chce przy okazji tego projektu retencjonować wody opadowe. „Należy zapewnić możliwość wykorzystania zretencjonowanych wód opadowych z terenu zlewni miejskiej objętej projektem, a konkretnie ich ponowne wykorzystanie do utrzymania zieleni, zasilania fontann, zbiorników przeciwpożarowych, szaletów, chłodzenia lub zmywania powierzchni utwardzonych, w tym ulic” – precyzują urzędnicy w dokumentach przetargowych.

Projektant będzie musiał opracować system wodny umożliwiający wymianę wód w zbiornikach fosy parku Radziwiłłowskiego, pamiętając o tym, by był on przystosowany do pływania kajakami. Poza tym, nadal będzie zielono, bo przy Krznie będą rosły łąki „naturalistyczne”, ale też rośliny „izolacyjne”. Nie zabraknie też nowych ścieżek rowerowych.

Samorząd planuje starać się o środki unijne z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na tę inwestycję.

Przez dolinę Krzny już teraz przebiega malownicza ścieżka rowerowa. W sumie, w ostatnich kilku latach w mieście przybyło blisko 40 kilometrów nowych tras rowerowych.

Potencjalni wykonawcy mogą składać swoje oferty do 21 sierpnia.