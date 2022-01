Biała Podlaska: E-maile radnych będą ujednolicone, ale na razie są podwójne

Do tej pory radni w kontakcie z mieszkańcami posługiwali się prywatnymi adresami mailowymi. Panowała dowolność. Większość wskazała na e-maile z rozszerzeniem ogólnopolskich portali lub innych znanych platform. Ale niektórzy do działalności publicznej wykorzystywali prywatny adres mailowy, wskazujący w nazwie na prowadzoną działalność gospodarczą. To nie spodobało się mieszkańcowi, który w petycji zaproponował, by te adresy ujednolicić. Rada jego wniosek niedawno poparła.

– Wnosiłem o usunięcie prywatnych adresów mailowych, a w dalszym ciągu w Biuletynie Informacji Publicznej one widnieją – dziwi się pan Andrzej, autor petycji.

Rzeczywiście, chociaż radnym udostępniono nowe adresy z rozszerzeniem „org.bialapodlaska.pl”, to jednak te stare nie zniknęły.

– Ujednolicone adresy radnych, które są widoczne, będą jedynymi podanymi w Biuletynie Informacji Publicznej – zapewnia jednak Maciej Niedźwiedzki, kierownika Referatu Łączności i Informatyki. – Po okresie przejściowym zostaną usunięte prywatne adresy e-mailowe radnych – dodaje urzędnik. Okazuje się, że ma to nastąpić jeszcze w tym tygodniu.

Podobne petycje pan Andrzej skierował również do radnych w Siedlcach, Rzeszowie, Koninie oraz Słupsku. Tam także wdrożono takie zmiany. W jego ocenie wpływa to na efekt wizerunkowy.

– Dzięki jednolitym adresom mailowym Biała Podlaska nie będzie się wyróżniała negatywnie na tle większości miast. Jest to cześć procesu dbania o postrzeganie miasta, które gwarantuje ochronę danych osobowych mieszkańców. Ponadto, w świadomości utrwala się nazwa użyta w adresie mailowym, czyli Biała Podlaska, nie zaś nazwa portalu internetowego czy prywatnej firmy – tłumaczy autor petycji.