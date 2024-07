Weekend w Przystani

0 A A

Wasz ulubiony imprezowy dach rozpala się do czerwoności w weekendy. Rozbujany największymi hitami muzyki klubowej bawi do rana. Jeśli chcecie wiedzieć jak bawił się Lublin, to zapraszamy do obejrzenia naszej fotogalerii.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować