Młodzi motocykliści: wypadki i brawura na drogach

Wczoraj w powiecie zamojskim doszło do dwóch wypadków z udziałem motocyklistów. W gminie Szczebrzeszyn tuż przed godziną 12 motocyklista stracił panowanie nad pojazdem na zakręcie. Kierowca zjechał na lewe pobocze, następnie do przydrożnego rowu, gdzie uderzył w betonowy przepust. Po tym motocykl odbił się od przepustu, przekoziołkował i spadł na trawiasty teren przed posesją. Jak się okazało, jednośladem kierował 14-latek bez uprawnień, a jego pojazd nie był dopuszczony do ruchu.

Niespełna pół godziny później doszło do wypadku w Lipsku. 33-latek również stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi. Mężczyzna zjechał do przydrożnego rowu, uderzając w znak drogowy. Z racji, że doznał obrażeń, został przetransportowany do szpitala.

W obydwóch wypadkach zawiniła nadmierna prędkość. Do nieco innej sytuacji doszło w gminie Końskowola, gdzie 17-latek, który uciekał na motorze przed policją.