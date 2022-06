Biała Podlaska: Firma z niemieckim kapitałem wybudowała halę za 90 mln zł. Bialski biznes ją nagrodził

– Jestem pełen podziwu dla każdego przedsiębiorcy, że ma odwagę prowadzić biznes – przyznaje Jarosław Łepecki, na co dzień właściciel firmy Dombud i jednocześnie prezes izby, która zrzesza blisko 100 przedsiębiorców. Od 2012 roku nagradza ich w różnych kategoriach. – Liczba firm, które podlegają ocenie waha się od 15 do 20. Najlepsi wygrywają – podkreśla Łepecki. Jego zdaniem, biznes będzie musiał stawić czoło ciężkim czasom. – I to już w następnym roku. Dlatego powtarzam, że warto, aby przedsiębiorcy mieli pewną poduszkę finansową – zaznacza szef izby. W jego ocenie, kilka czynników się na to składa. – Te okoliczności geopolityczne i pandemiczne to jedno. Ale niestety polityka rządu, który nadmiernie zadłużył państwo również nie sprzyja. Ponad 300 mld zł ulokowanych jest w funduszach pozabudżetowych, nad którymi rząd nie ma kontroli. Dlatego czeka nas kryzys – prognozuje Łepecki.

Pomimo niepewnych czasów, firma Aluteam niedawno sporo zainwestowała w swój zakład w Białej Podlaskiej i dlatego izba nagrodziła ją za „innowacyjność”. – Produkujemy zestawy do samochodów ciężarowych – mówi Dariusz Karpiński, dyrektor bialskiego oddziału. – 2 lata temu oddaliśmy nową halę za 90 mln zł, a od roku pracujemy na nowych maszynach. Zatrudniamy ponad 270 osób – wylicza Karpiński. W jego ocenie, taka firma jak Aluteam musi inwestować. – Jako firma produkcyjna bez tego upadniemy. Nie wywalamy pieniędzy, tylko inwestujemy. Chcielibyśmy wydać 10 mln zł w tym roku, ale nie wiem czy się uda. To zależy od uwarunkowań ekonomicznych – tłumaczy szef.

Aluteam w Białej Podlaskiej działa od 1996 roku i produkuje komponenty do samochodów ciężarowych, głównie płyty i naczepy. Każdego roku bialską halę opuszcza ok. 8 tys. zestawów montażowych do samochodów ciężarowych. Prawie 95 proc. tych produktów trafia na eksport do ponad 27 krajów.

Z kolei za „udany start” statystkę przyznano Dominice Maksymiuk, właścicielce dworku Woskrzenice, a „Lider Przedsiębiorczości” to nagroda dla Bakkalvity, hurtowni z bakaliami należącej do Dariusza Hordejuka. A tytuł „Przedsiębiorcy Roku” trafił do Mirosława Smulczyńskiego, prezesa terminalu Europort w Małaszewiczach.

Nagrody wręczono podczas pierwszego Bialskiego Kongresy Przedsiębiorczości.