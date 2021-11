Biała Podlaska: GITD chce kupić budynek na nową siedzibę

Od 2017 roku, a więc od momentu powołania placówki w Białej Podlaskiej, zajmuje ona pomieszczenia w biurowcu przy ulicy Brzeskiej 41. Jeszcze do niedawna budynek należał do samorządu miejskiego, ale w styczniu przeszedł na własność starosta powiatowego.

Już w 2019 roku pracownicy GITD skarżyli się na ponad 200 usterek w biurach przy ulicy Brzeskiej. – Chodziło o przeciekający dach, co powodowało wielokrotne zalania pomieszczeń. Do tego brak możliwości zapewnienia odpowiedniej temperatury zarówno latem jak i zimą – wymienia Monika Niżniak, rzecznik GITD. Poza tym, inspektorat potrzebuje więcej powierzchni biurowej dla pracowników. – Dlatego podjęliśmy decyzję o zakupie nieruchomości, która po dostosowaniu do wymagań GITD, spełni standardy zarówno w zakresie bezpieczeństwa, jak i komfortu pracy – tłumaczy rzeczniczka. – Aby zapewnić transparentność postępowania, zapytanie ofertowe umieszczono w prasie – dodaje Niżniak. GITD chce nabyć budynek o powierzchni biurowej 2000 mkw.

Obecnie w bialskim oddziale pracuje 120 osób. Połowa z nich to pracownicy Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej, które prowadzi sprawy związane z zapewnieniem szczelności systemu poboru opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych. Oddział powstał wtedy, gdy prezydentem Białej Podlaskiej był Dariusz Stefaniuk (PiS), obecnie poseł.