Biała Podlaska: Historia Orzechówka w albumie. Podziel się starymi zdjęciami

Orzechówek to potoczna nazwa osiedla Młodych, którego początki sięgają lat 80–tych. Nazwa wzięła się od jednej z głównych ulic – Orzechowej. Kilka lat zawiązało się stowarzyszenie, które aktywuje mieszkańców blokowisk i urozmaica wspólną przestrzeń. Dzięki temu powstało tu m.in. kilka murali czy boisko. – Planujemy wydać album historyczny okraszony archiwalnymi zdjęciami. Liczymy, że treść będzie ciekawa i bogata– mówi Marek Dzyr, miejski radny ze Zjednoczonej Prawicy, który pomaga stowarzyszeniu Orzechówek.

Poza tym, osiedle to również część jego życia. – Jesteśmy z tej historii dumni i chcielibyśmy, aby została z nami na dłużej. Nie tylko w przekazie słownym, ale również w formie papierowej– tłumaczy. Wspomnienia mieszkańców wciąż są żywe. – Wielu z nas pamięta, jak to osiedle powstawało, jak nasi rodzice pomagali budować pierwsze bloki czy kościół – przyznaje Dzyr.

Pewna koncepcja publikacji już jest. – Ale jesteśmy otwarci na pomysły mieszkańców. Zależy nam, by w albumie znalazły się też zdjęcia z prywatnych zbiorów, bo to są te „perełki”, które niejednemu wycisną łzę z oka – uważa radny. Dlatego stowarzyszenie zwraca się do mieszkańców z prośbą o udostępnienie takich materiałów z dawnych lat. – Wspólnie stworzymy to wydawnictwo – zachęca Marek Dzyr.

Publikacja ma ujrzeć światło dzienne jeszcze w tym roku. Koszt wydania to najprawdopodobniej ok. 13 tys. zł. – Zamierzam przekazać na ten cel część swojej diety radnego. Do tego darowizny. Odwiedzimy też miejskie firmy z pytaniem czy zechcą nas wesprzeć – zapowiada jeden z pomysłodawców.

Na osiedlu Młodych mieszka ponad 4,5 tys. osób. Ostatnio, stowarzyszenie wnioskowało o budowę przejścia dla pieszych w okolicy parku linowego przy ulicy Łukaszyńskiej. – Wierzymy, że podniesie ono bezpieczeństwo dzieci zmierzających w kierunku parku oraz w drodze do przedszkola – zaznaczają członkowie stowarzyszenia. Już wcześniej, „Orzechówek” z sukcesem składał propozycje do budżetu obywatelskiego. Dzięki temu, powstał na przykład plac zabaw przy Szkole Specjalnej i wspomniany wcześniej park linowy. A w tym roku realizacji doczeka się tężnia z miejscem do morsowania.