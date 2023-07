Biała Podlaska: Jest plan na okazały budynek przy Krznie

Najpierw powstanie projekt, który właśnie przygotowuje firma AG5 z Ostrołęki. Swoje usługi wyceniła na 93 tys. zł. Urzędnicy już sprecyzowali, że przy ulicy Łomaskiej 2 zlokalizowane będzie nie tylko centrum opiekuńczo–mieszkalne, ale też punkt interwencji kryzysowej oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Inwestycja będzie się wiązała z remontem i rozbudową obiektu.

Najwięcej miejsca będzie zajmować placówka pobytu dziennego i całodobowego dla dorosłych niepełnosprawnych. „Osoby kierowane do tego centrum miałyby możliwość uzyskania różnorodnego wsparcia, w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych” – czytamy w dokumentach zamówienia.

Z kolei punkt interwencji kryzysowej wprowadzi się do czterech pomieszczeń. „Podstawowym zadaniem tej placówki byłoby zapewnienie specjalistycznego poradnictwa osobom przeciążonym psychicznie, ofiarom wypadków i napadów, przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej” –precyzują urzędnicy.

Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności obecnie mieści się przy ulicy Stacyjnej 6, ale warunki lokalowe są tam słabe, a koszty utrzymania wysokie. Dlatego miasto chce przenieść instytucję pod nowy adres.

Budynek będzie jednak wymagał gruntownego remontu, a lista koniecznych prac jest długa. Trzeba m.in. wymienić wszystkie instalacje, okna i drzwi, naprawić dach, zerwać stare posadzki, zaprojektować instalację fotowoltaiczną na dachu, a także uporządkować działkę, wraz z budową ogrodzenia i oświetlenia.

Projekt ma powstać w ciągu pięciu miesięcy. Samorząd zamierza starać o środki zewnętrzne na późniejszy remont. Ten duży obiekt przy rzece Krznie należał kiedyś do samorządu powiatu, a jeszcze wcześniej do województwa lubelskiego. Do niedawna mieścił się tam zarząd zlewni Wód Polskich. Ale jednostka przeprowadziła się na ulicę Sitnicką.

Na początku 2021 roku miasto wymieniło się budynkami z powiatem bialskim. I obiekt przy ulicy Łomaskiej przeszedł na własność Białej Podlaskiej, a starostwo dostało w zamian biurowiec przy ulicy Brzeskiej 41, gdzie mieści się właśnie jego siedziba.