Biała Podlaska: Jest przetarg na most. Budowa ma ruszyć w tym roku

Miasto dostało 30,4 mln zł dotacji na ten cel z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Most połączy skrzyżowanie ulic Koncertowej i Dalekiej z ulicami Warszawską i Artyleryjską. Na tych skrzyżowaniach powstaną ronda. Jest to ok. 1–kilometrowa trasa. Droga będzie jednojezdniowa z chodnikami i ścieżką rowerową. Do 7 czerwca urzędnicy będą czekać na oferty od firm, które zechcą podjąć się tego przedsięwzięcia. Przewidywane zakończenie inwestycji to listopad 2024 roku.

Już w ubiegłym roku firma PBW Inżynieria z Wrocławia przygotowała dokumentację projektową (za 294 tys. zł) tego zadania.

Obecny kosztorys to 50 mln zł. Niedawno radni miasta zwracali uwagę, że rozmów o pokryciu wkładu własnego jeszcze nie było.

– Dzisiaj mamy wartość kosztorysową, ale ta kwota na pewno wzrośnie. Mamy przykład przebudowy ulicy Sidorskiej, którą w kosztorysie miasto wyceniło na 7 mln zł, a po przetargu wyszło 13 mln zł – tłumaczył nam Bogusław Broniewicz (Biała Samorządowa), przewodniczący rady.

Prezydent Michał Litwiniuk (PO) zapowiedział, że wkład miasta ma być pokryty ze środków własnych oraz obligacji.

– Szczegółowy harmonogram rzeczowo–finansowy zostanie opracowany po przeprowadzeniu przetargu i zawarciu umowy na wykonawstwo robót budowlanych – stwierdziła Renata Tychmanowicz, naczelnik wydziału dróg w ratuszu.

Budowa ma ruszyć jeszcze w tym roku. Obecnie, w Białej Podlaskiej są cztery mosty, które łączą północ z południem.