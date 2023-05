To będzie szósta edycja imprezy, która cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. To nie tylko zabawa, ale przede wszystkim charytatywna akcja, tym razem na rzecz 6–letniego Stasia Motyczki. Chłopczyk cierpi na niezwykle rzadką chorobą genetyczną Taya–Sachsa, która jest nieuleczalna.

– To w 100 proc. inicjatywa klubu Rotary. Po przeczytaniu artykułu w Newsweeku na temat Stasia, doszli do takiego wniosku, że tę edycję kaczek zrobią właśnie dla niego. Było to dla nas bardzo duże zaskoczenie i wzruszenie– przyznaje Jakub Motyczka, tato chłopca.