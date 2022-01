Co zrobić z choinką po świętach? Miejska spółka ma pomysł

Chodzi o świąteczne drzewka w donicach.– Jeśli mieszkańcy nie chcą wyrzucać drzewka na śmietnik, można je przywieźć do nas. Zamierzamy posadzić je na terenach miejskich, aby nadal zachwycały nas swoim pięknem – mówi Konrad Afaltowski, prezes Zieleni. – Jeśli komuś bardziej odpowiada przywiezienie drzewka w godzinach wieczornych lub nocnych, można je zostawić przed bramą – zaznacza szef spółki. Adres to Brzeska 109. – Co roku na terenach miejskich sadzi się kilkaset nowych drzew. Mam nadzieję, że dzięki tej akcji, ta liczba dodatkowo się zwiększy – tłumaczy Afaltowski.

Przypomnijmy, że cięte choinki bez korzeni zaliczają się do odpadów biodegradowalnych. Nie ma jednoznacznego terminu określającego kiedy należy rozebrać choinkę. Zwyczajowo przyjmuje się, że graniczną datą jest 2 lutego, gdy katolicy obchodzą święto Matki Boskiej Gromnicznej.