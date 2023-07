Biała Podlaska: Młodzież ma problemy i chce o nich rozmawiać

To Młodzieżowa Rada Miasta wyszła z takim pomysłem. – To nie wzięło się z niczego. To wynika z rozmów z naszymi rówieśnikami, młodymi osobami, które często borykają się z niską samooceną, trudnościami w domu, czy w szkole – mówi Julia Wasilewska, przewodnicząca rady. – Coraz częściej spotykamy z hejtem w Internecie, a to znacząco wpływa na samopoczucie psychiczne– zauważa Julia. Tak narodziła się idea organizacji 3 warsztatów.

Pierwszy z nich „Uwierz w siebie! Kilka słów o samoakceptacji i budowaniu siebie” odbędzie się 2 sierpnia. – Nawiązaliśmy współpracę z Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro i jego właścicielka Edyta Hornowska – Aktepe poprowadzi te spotkania. Pani Edyta jest psycholożką, a także psychoterapeutką– zaznacza młoda radna. Przy okazji przytacza badania „Młode Głowy”, przeprowadzone przez fundację Unaweza Martyny Wojciechowskiej. – Wynika z nich, że aż 32,5 proc. młodych osób nie akceptuje tego kim jest i jak wygląda, a 46 proc. respondentów to osoby o skrajnie niskiej samoocenie. W naszym mieście też żyją nastolatki, które mają takie problemy– podkreśla Julia.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. – Nie obowiązują też zapisy. Zachęcamy do przyjścia z koleżanką, bratem lub siostrą. Im więcej osób, tym będziemy mieli lepszą okazję, aby stworzyć większą przestrzeń do wymiany doświadczeń– dodaje przewodnicząca.

Spotkania odbywać się będą w siedzibie centrum Lustro przy ulicy Moniuszki 28. Kolejne warsztaty zaplanowano na 9 (Moje granice – uczę się dbać o siebie w relacji do siebie i do innych) i 16 sierpnia (Mamo, tato, chce Wam powiedzieć o czymś dla mnie ważnym. Jak rozmawiać z dorosłymi o zdrowiu psychicznym?). Wszystkie z nich będą trwać od godz. 15 do 17.