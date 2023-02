Biała Podlaska: Nie ma jak dojść do sklepu, karetki nie mogą dojechać. Mieszkańcy proszą o asfalt

Na gruntową ulicę Makuszyńskiego skręca się z asfaltowej Sosnowej. Można poczuć różnicę. – Ulica jest w fatalnym stanie, a mieszka tu sporo starszych osób – przyznają mieszkańcy. – Niejednokrotnie mamy problem, by dostać się do sklepu czy lekarza, bo brodzimy w wodzie i błocie – skarżą się.

Poza tym zdarzało się, że nawet karetka miała problem, by dostać się do chorego, bo do posesji nie dało się dojechać. Na tym nie koniec. – Studzienki odpływowe są zasypane, a nadmiar wody spływa na nasze posesje – wyliczają mieszkańcy. Dlatego skierowali petycję do władz miasta o remont nawierzchni.

Maciej Buczyński, zastępca prezydenta odpowiada, że zna stan tej ulicy. – Jej budowa wymaga dużych nakładów finansowych, a przede wszystkim sporządzenia dokumentacji oraz wprowadzenia zadania do budżetu – tłumaczy.

Petycja mieszkańców ma być przekazana radnym na posiedzenia zespołu do spraw planu budowy dróg i chodników. – Ten zespół dokona weryfikacji i zdecyduje o budowie – zaznacza zastępca prezydenta.

I zapowiada, że obecnie miasto może zlecić jedynie miejscową naprawę nawierzchni, w ramach remontów dróg gruntowych. W tegorocznym budżecie samorząd zabezpieczył ponad 4 mln zł na budowę dróg osiedlowych, a na przygotowanie dokumentacji projektowej 3 mln zł.