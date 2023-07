Biała Podlaska nie ma sobie równych. Rowerowy puchar drugi rok z rzędu trafia do miasta

To, że czerwiec był miesiącem takiej rywalizacji łatwo było dostrzec na ścieżkach rowerowych. Kilometry kręcili młodsi i starsi. Na rajdach po mieście i na dalszych wycieczkach. To dało w sumie 1.142.660,21 kilometrów.

– W ten sposób zapewniamy naszemu miastu najlepszą promocję w całym kraju. W tegorocznej edycji rywalizowały 62 miasta, a to ponownie my, okazaliśmy się najbardziej zgraną ekipą – cieszy się prezydent Michał Litwiniuk (PO), który aktywnie włączył się w sportowe zmagania, zresztą jak sam podkreśla, rower jest dla niego naturalnym środkiem transportu, choćby do urzędu.

– Nawet mieszkańcy z Białej Podlaskiej, którzy mieszkają w innych częściach Polski lub w innych krajach kręcili kilometry dla swojego rodzinnego miasta– pęka z dumy prezydent. Jego zdaniem, rywalizacja miała wymiar integracyjny.

– Rower jest najbardziej demokratycznym wynalazkiem, bo jeżdżą i najmłodsi, i najstarsi, i kobiety, i mężczyźni, wszyscy bez względu na kolor skóry, na sympatie polityczne, na przekonania. Po prostu jesteśmy „rowerowymi” braćmi i siostrami lubiącymi wspólnie spędzać czas w miejskiej przestrzeni. Tylko w ciągu miesiąca odbyły się dziesiątki „rowerowych” wydarzeń, a na nich setki uśmiechniętych twarzy – zachwala Litwiniuk.

Wie coś o tym Urszula Awerczuk, która w zasadzie nie ma sobie równych. – W tym roku mój wynik to 6368 kilometrów. Tak, to prawda – śmieje się pani Urszula, która jest najlepsza w Białej Podlaskiej. – Cieszę się, że pomimo niesprzyjającej aury udało mi się pobić ubiegłoroczny rekord–podkreśla. Pani Urszula jest już na emeryturze, a jazda na rowerze to jej pasja. – Średnio robiłam ok. 200 kilometrów dziennie, a w pierwszy dzień rywalizacji ponad 300–precyzuje.

Skoro zwycięstwo, to musi być feta. – W piątek spotykamy się na placu Wolności. A we wrześniu, podobnie jak w ubiegłym roku, zorganizujemy podsumowanie, podczas którego wręczymy nasze nagrody, na które nie szczędzili nasi wspaniali sponsorzy– zapowiada prezydent.

Piątkowe świętowanie rozpocznie się o godz. 17. W programie m.in. konkursy z nagrodami, koncerty, dyskoteka, dmuchańce i food trucki.

Na drugim miejscu w tej sportowej rywalizacji uplasowały się Puławy z wynikiem 570.818,29 km a na trzecim Gniezno, gdzie cykliści pokonali 539.782,46 km. W całym kraju do akcji zainicjowanej przez samorząd Bydgoszczy przystąpiło 52 tys. rowerzystów.