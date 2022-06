Biała Podlaska: Niezła sztuka w parku Radziwiłłowskim

– Wyprowadzamy sztukę z galerii do przestrzeni otwartej – tak ideę wydarzenia tłumaczy organizator, czyli Bialskie Centrum Kultury.

Tym razem, do konkursu zgłosiło się 28 artystów z całej Polski, a jury wybrało 14 z nich. To zarówno studenci, jak i absolwenci szkół artystycznych. I to ich instalacje będzie można zobaczyć w czerwcowy weekend. Ale w programie są również działania typu performance, także w wykonaniu młodzieży z bialskich szkół. Początek w piątek o godz. 17. Na koniec Parku Sztuki jury wyłoni autora najlepszej pracy.

Bialskie Centrum Kultury pozyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację imprezy. To będzie jej trzynasta edycja.