Biała Podlaska: Nowy radny startował z Koalicji Obywatelskiej, ale do klubu nie wstąpił

Skład bialskiej Rady Miasta zasilił Wacław Zemke. Zajął on miejsce Rafały Wlizły z KO, który w lipcu wygrał konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4. A tych funkcji łączyć nie można.

Na piątkowej sesji Zemke złożył już ślubowanie i chociaż w 2018 roku do rady startował z ramienia Koalicji Obywatelskiej, to teraz zasilił klub Białej Samorządowej. – Wcześniej spekulowano, że sympatyzuję z Białą Samorządową, otóż nie tylko sympatyzuję, ale od 3 lat jestem członkiem stowarzyszenia, a nawet zarządu. Dlatego czułbym się niezręcznie, należąc do innego klubu– tłumaczy.

– Cenię sobie niezależność w działaniu i skuteczność klubu BS i dlatego w tym gronie chcę pracować na rzecz miasta i mieszkańców– deklaruje Zemke. W 2018 roku zagłosowało na niego 170 wyborców.

W obecnym kształcie Biała Samorządowa liczy 4 radnych. Jednocześnie, skład Koalicji skruszył się do 9 reprezentantów. Z kolei, Zjednoczona Prawica ma teraz 7 swoich przedstawicieli. Niedawno straciła większość, bo Adam Chodziński, Ryszard Więcierzewski oraz Anna Korolczuk opuścili jej szeregi. I stworzyli Klub Radnych Niezależnych. Z kolei, w piątek radny Henryk Grodecki ogłosił, że klub Zjednoczonej Prawicy zmienia nazwę na PiS.