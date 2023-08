Biała Podlaska: Opuścili prawicę w radzie i poczuli się wolni

Tworzą go: Adam Chodziński, Anna Korolczuk oraz Ryszard Więcierzewski. – Jesteśmy niezależni nie tylko z nazwy. Nie mamy nad sobą żadnych posłów, senatorów czy polityków. Żadnych nacisków czy dyscypliny w głosowaniach. Kierujemy się dobrem miasta i mieszkańców – zapewnia Chodziński, który jako pierwszy ogłosił wystąpienie z prawicy.

Tłumaczył to rozbieżnością poglądów i trudnymi relacjami z przewodniczącym klubu Dariuszem Litwiniukiem. – Poczuliśmy się wolni i szczęśliwi, gdy założyliśmy własny klub– deklaruje jego szef. – Jesteśmy otwarci na współpracę z zarówno z pojedynczymi radnymi, jak i klubami, które mają dobre pomysły na miasto– dodaje Chodziński.

W rezultacie, prawica w radzie straciła na większości. Teraz, liczy 7 członków. Zmian może być więcej, bo z mandatu zrezygnował Rafał Wlizło z Koalicji Obywatelskiej. Został dyrektorem szkoły, a prawo zabrania łączenia takich stanowisk. W jego miejsce wejdzie Wacław Zemke. Ale od jakiegoś czasu bliżej mu do klubu Białej Samorządowej, a nie kolegów z KO. I to do tego pierwszego grona ma dołączyć Zemke.

Po tych przetasowaniach, Koalicja Obywatelska będzie miała w swoich szeregach 9 radnych, a Biała Samorządowa 4.