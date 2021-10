Biała Podlaska: Pancerni pokonali 770 kilometrów. Przywieźli też czołgi [zdjęcia]

– To ćwiczenie w Białej Podlaskiej sprawdzało możliwość szybkiej dyslokacji – tłumaczy minister.

W sumie 850 żołnierzy z 10. Brygady Kawalerii Pancernej przemieściło się wraz ze sprzętem do Białej Podlaskiej. – To także sprawdzian ich współpracy z żołnierzami z innych jednostek – zauważa Błaszczak. W 11 kolumnach przetransportowano z województwa dolnośląskiego m.in. czołgi Leopard. – Czas pokonania prawie 770 km był satysfakcjonujący – stwierdza szef MON.

Obecnie, w związku z kryzysem migracyjnym na polsko-białoruskiej granicy, służbę pełni 8,5 tys. żołnierzy. – Wzdłuż granicy rozstawionych jest prawie 400 posterunków – dodaje Błaszczak.

Przypomnijmy, że na dawnym lotnisku w Białej Podlaskiej funkcjonuje już baza wojskowa, a ten ponad 600-hektarowy teren należy do MON. Docelowo ma tu stacjonować jeden z największych garnizonów we wschodniej Polsce, liczący ok. 2, 5 tys. żołnierze. Na razie wojsko rozlokowane jest tu w miasteczku kontenerowym.