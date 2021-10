Biała Podlaska. Położnictwo na PSW. Czy absolwenci znajdą pracę w szpitalu?

Obecnie, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II kształci ponad 2 tys. studentów na 18 kierunkach. W przyszłym roku dojdzie do tego jeszcze jeden kierunek – położnictwo.

– Aktualnie czekamy jeszcze na dwie administracyjne decyzje Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej – mówi Jowita Grochowiec, dyrektor gabinetu rektora. – Jeżeli otrzymamy je w terminie, to rekrutacja powinna być uruchomiona w grudniu. Wówczas studenci będą mogli rozpocząć studia od semestru letniego, od marca – zapowiada Grochowiec.

Będą to studia dzienne, licencjackie. Sale dydaktyczne znajdą się m.in. w nowym budynku akademika.– Wiemy, że bialski szpital za 2/3 lata może mieć problem z położnymi. Wiemy też, że chętnie przyjmie naszych studentów. Zresztą, inne szpitale w okolicy również – mówił podczas inauguracji roku akademickiego, rektor prof. Jerzy Nitychoruk.

Szpital to potwierdza. – Położnictwo to niewątpliwie kierunek przyszłości, po którego ukończeniu wielu absolwentów znajdzie zatrudnienie na rynku pracy – zauważa Magdalena Us, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Obecnie, w placówce pracuje 65 położnych. – W tym 7 położnych, które nabyły już prawa emerytalne. Z kolei, do końca 2025 roku 30 kolejnych położnych te prawa nabędzie – precyzuje pani rzecznik i dodaje, że w swojej strategii szpital „uwzględnia nabór personelu w tej grupie zawodowej”.

Położne pracują zarówno na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym, jak i Neonatologicznym. – Wciąż rozwijamy się w tym zakresie. Ponad rok temu uruchomiliśmy Centrum Kobieta–Matka–Dziecko, gdzie pacjentki mogą skorzystać m.in. z konsultacji z lekarzem i położną, wykonać badanie KTG czy uczestniczyć w Szkole Rodzenia – zaznacza Magdalena Us.

PSW oferuje również inne kierunki związane ze zdrowiem, m.in. pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, dietetykę czy fizjoterapię.