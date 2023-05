Biała Podlaska: Pomnik Kłosowskiego z kaskiem budowlanym. Kto wykona odlew?

Model rzeźby z gipsu jest już gotowy. Teraz trzeba ją odlać w brązie z jasną patyną. Miasto ogłosiło właśnie takie zamówienie, które obejmuje również montaż monumentu, a także wykonanie 5 miniatur pomnika.

Wiadomo, że figura Romana Kłosowskiego będzie miała 173 centymetry. Dodatkowo, przy podeście znajdzie się tablica informacyjna i kask budowlany wsparty o nogę aktora. Jak tłumaczą urzędnicy, to nawiązanie do roli Maliniaka w popularnym serialu „Czterdziestolatek”. W dokumentach przetargowych czytamy, że „odlew powinien być wykonany za pomocą zdjęcia formy silikonowej z gipsowego modelu”. Pomnik będzie ważył 150 kilogramów i ma stanąć na placu Wolności do końca sierpnia.

– Rzeźba zostanie umiejscowiona na wschodnim narożu placu, od strony ulicy Brzeskiej – zapowiada Gabriela Kuc–Stefaniuk, rzeczniczka ratusza.

Odsłonięcie zaplanowano we wrześniu, podczas obchodów Dni Patrona.

– Gipsowa forma znajduje się jeszcze u projektanta w Toruniu i na ten moment Koło Bialczan nie odebrało projektu, zatem nie może być on udostępniony do publicznej wiadomości – stwierdza rzeczniczka.

Roman Kłosowski urodził się w Białej Podlaskiej i tu skończył I LO im. J.I. Kraszewskiego. Jego monument wyceniono na 170 tys. zł. 50 tys. zł zebrało stowarzyszenie, a resztę przekazało miasto.