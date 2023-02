Biała Podlaska: Przebudują skrzyżowanie przy Karuzeli. Dojazd do szkoły utrudniony

Przedsiębiorcy z południowego Podlasia czekają na międzynarodowy ruch

W okolicach Międzyrzeca Podlaskiego krzyżować będą się dwie międzynarodowe trasy, autostrada A2 i będąca częścią Via Carpatii, S19. To zarówno szansa na rozwój branży transportowej i impuls gospodarczy dla regionu. To wnioski ze środowej konferencji naukowej, która odbyła się w międzyrzeckim ratuszu.