Biała Podlaska: Przetarg na most przedłużony

Nie do 7, ale do 30 czerwca zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty. – Z uwagi na bardzo dużą liczbę zapytań dotyczących budowy mostu wydłużono ten termin – tłumaczy Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzeczniczka ratusza. Urzędnicy muszą teraz odpowiedzieć na te wszystkie pytania od potencjalnych wykonawców.

Na inwestycję miasto dostało 30,4 mln zł dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Most ma połączyć skrzyżowanie ulic Koncertowej i Dalekiej z ulicami Warszawską i Artyleryjską. Na tych skrzyżowaniach powstaną ronda. Jest to ok. 1–kilometrowa trasa. Droga będzie jednojezdniowa z chodnikami i ścieżką rowerową. Przewidywane zakończenie inwestycji to listopad 2024 roku.

Już w ubiegłym roku firma PBW Inżynieria z Wrocławia przygotowała dokumentację projektową (za 294 tys. zł) tego zadania.

Obecny kosztorys to 50 mln zł. Wkładu własnego w budżecie miasta jeszcze nie zabezpieczono. Ale już wcześniej prezydent Michał Litwiniuk (PO) zapowiedział, że ma być on pokryty ze środków własnych oraz obligacji.

Budowa ma ruszyć jeszcze w tym roku. Kilka dni temu klub Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta zaproponował, by nową arterię nazwać Aleją Riada Haidara, zmarłego niedawno lekarza i polityka z Białej Podlaskiej