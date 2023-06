Biała Podlaska: Przybywa chorych na salmonellę

– Obecnie trwają badania osób z otoczenia, które miały kontakt z zakażonymi. Musimy ocenić ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się bakterii – tłumaczy Agnieszka Dados, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Lublinie. Choruje 18 dzieci i jeden pracownik Przedszkola Samorządowego nr 6. Dwójka przedszkolaków trafiła do szpitala.

– Po konsultacjach z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białej Podlaskiej, organ prowadzący podjął decyzję o zamknięciu placówki do 7 czerwca– przypomina Dados.

O ponownym otwarciu przedszkola ma zdecydować miasto.

– Zapewniamy społeczność przedszkolną oraz rodziców, że nasi pracownicy monitorują sytuację i podejmują wszystkie odpowiednie środki w celu kontrolowania i ograniczania rozprzestrzeniania się salmonelli – podkreśla rzeczniczka.

Do zachorowań miało dojść poza przedszkolem. – Wymazy przeprowadzone w kuchni i stołówce przedszkolnej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny nie wykazały u nas obecności bakterii – zaznacza dyrektor Marzenna Andrzejuk. Jak dotąd, Sanepid nie ustalił dokładnego źródła zakażeń.

W budynku przeprowadzono dezynfekcję oraz ozonowanie.

Objawy zatrucia salmonellą obejmują gorączkę, bóle brzucha, nudności, wymioty oraz biegunkę. Inspektorzy apelują do rodziców, by zachowali czujność i zgłaszali wszelkie niepokojące symptomy do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.