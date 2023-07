Biała Podlaska: Radny dyrektorem szkoły

Osiem konkursów odbyło się na początku lipca. Okazuje się, że Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 4, czyli m.in. popularnym „staszicem” pokieruje Rafał Wlizło. To miejski radny klubu KO. Na co dzień nauczyciel wychowania fizycznego w tej szkole. Zastąpi na tym stanowisku odchodzącą na emeryturę Aleksandrę Dopierałę.

– Oczywiście, startując w konkursie liczyłem się z tym, że będę musiał zrzec się mandatu radnego. Zrobię to w sierpniu – zapowiada. – Szkoda mi trochę, bo bardzo dobrze pracowało mi się w radzie, nie opuściłem żadnej sesji w tej kadencji. Poważnie podchodziłem do swoich zadań, do problemów mieszkańców-przyznaje. Ale jednocześnie zauważa, że otwiera się przed nim nowa ścieżka zawodowa. – Bardzo dobrze znam kadrę, pracuję tu od dawna. Będę chciał rozwijać szkołę jak najlepiej -deklaruje.

Z kolei, Szkołą Podstawową numer 3 bez zmian zarządzać będzie Barbara Wojarnik. A w „czwórce” fotel dyrektora obejmie Dariusz Denicki, nauczyciel wychowania fizycznego w tej placówce. Zajmie miejsce dotychczasowej dyrektor Jolanty Mazuruk.

Natomiast w „piątce” Violetta Chmielewska ustępuje miejsca Annie Gulewskiej, dotychczasowej wicedyrektor. A w Zespole Szkół Specjalnych bez zmian, dyrektorem pozostanie Małgorzata Bielecka, podobnie w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury na tym stanowisku zostaje Ryszard Dołęga. – Konkursów na dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 10 oraz nr 11 nie rozstrzygnięto – przekazuje Gabriela Kuc–Stefaniuk, rzeczniczka ratusza. W tej sytuacji, to prezydent wskaże kandydata.

Stanowiska dyrektorom na pięcioletnią kadencję zostaną oficjalne powierzone 1 września. W skład piętnastoosobowych komisji konkursowych wchodzili przedstawiciele rady rodziców, rady pedagogicznej, związków zawodowych, Kuratora Oświaty urzędnicy.

– Kandydaci przedstawili koncepcje rozwoju szkół lub placówek odpowiadali na pytania członków komisji dotyczące różnych zagadnień związanych z kierowaną jednostką. Wykazali się wysokim stopniem przygotowania merytorycznego, co bardzo dobrze wróży naszym placówkom oświatowym – stwierdza prezydent Michał Litwiniuk (PO).

Oświata pochłania 46 proc. wydatków miasta. To ok. 208 mln zł rocznie. Samorząd prowadzi dziesięć przedszkoli, siedem szkół podstawowych oraz siedem ponadpodstawowych.