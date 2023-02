Biała Podlaska: Rotarianie dołożyli do samochodu dla MOPS

To używany minivan Citroën, który zasilił flotę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Samorząd dołożył do jego zakupu 20 tys. zł. – Będzie służył zarówno do przewozu osób z niepełnosprawnościom, jak też osobom z Ukrainy, które osiedliły się w naszym mieście– mówi prezydent Michał Litwiniuk (PO).

60 tys. zł na ten cel przekazał bialski klub Rotary.

– Ale to nasi przyjaciele z Portland w Stanach Zjednoczonych zorganizowali zbiórkę – przyznaje Anna Skerczyńska. Mieszka tam bowiem pochodzący z Białej Podlaskiej Zbigniew Chaberski. Już w ubiegłym roku, dzięki podobnej zbiórce charytatywnej, rotarianie przekazali m.in. karetkę do walczącej Ukrainy. – Działamy od 15 lat w Białej Podlaskiej i organizujemy różne tego typu akcje – zaznacza Skerczyńska.

Samochód przetestował już Paweł Iwaniuk, miejski koordynator ds. dostępności i osób z niepełnosprawnościami, który porusza się na wózku.

– Samochód ma wyciętą podłogę i rozkładaną rampę. Ale jest to auto uniwersalne, bo rampę można złożyć, a przestrzeń wykorzystać do przewozu innych ładunków – zauważa Iwaniuk.

To drugi taki samochód w zasobach MOPS. – Pierwszy służy do podwożenia dzieci z niepełnosprawnościami do szkół. Ten zakupiony będzie służył do przewozu dorosłych z niepełnosprawnościami, zgodnie z ich potrzebami – precyzuje miejski koordynator.