Biała Podlaska: Rząd dołożył. Rusza budowa ul. Jastrzębskiej

400–metrowa osiedlowa droga będzie miała asfaltową nawierzchnię, chodniki oraz kanalizację deszczową. Pojawią się też wyniesione tarcze skrzyżowań z ulicami Gołębią oraz Sobolową. – Ruch będzie na stałe ograniczony do 30 km/h. Te rozwiązania skutecznie przeciwdziałają niebezpiecznym zachowaniom drogowym – podkreśla Gabriela Kuc–Stefaniuk, rzeczniczka magistratu.

Roboty ruszają we wtorek. Będzie się to wiązało z utrudnieniami dla kierowców. – Ulica Jastrzębia zostanie wyłączona z ruchu pojazdów, a na ul. Grzybowej w rejonie robót dopuszczalna prędkość będzie zmniejszona do 30 km/h–precyzuje rzeczniczka.

Za inwestycję odpowiada firma Tre–Drom z Białej Podlaskiej, która wyceniła swoje prace na 2,1 mln zł. Z nowej nawierzchni będzie można korzystać w listopadzie.

Ostatnio ratusz zlecił zaprojektowanie ośmiu innych drogowych przedsięwzięć, to m.in. przebudowa ulicy Kościuszki, Podleśnej, Twardej, Średniej, fragmentu Sidorskiej oraz budowa ulic Korczaka, Ceglanej i Żeromskiego (przedłużenie do ulicy Wereszki).