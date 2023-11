Biała Podlaska: Śląska firma buduje most

Firma Nowak –Mosty z Dąbrowy Górniczej zaczęła od ulicy Warszawskiej. – Prace trwają tuż obok tej ulicy i dalej w stronę rzeki, a następnie do ulicy Koncertowej. Zasadnicza część budowy przebiegnie w przyszłym roku – zaznacza prezydent Michał Litwiniuk (PO).

Przeprawa połączy skrzyżowanie ulic Koncertowej i Dalekiej z ulicami Warszawską i Artyleryjską. W tych miejscach powstaną ronda turbinowe.

To inwestycja oczekiwana od kilkudziesięciu lat w mieście, bo była ujęta już w założeniach planistycznych z lat 70. Będzie to 5 most w mieście.

Sama konstrukcja będzie miała 90 metrów, a będą ją wspierały 3 przęsła. Do tego powstanie ponad 1–kilometrowa droga dojazdowa. Urzędnicy liczą, że rozładują się dzięki temu korki w tej części miasta. Jak wynika ze specyfikacji most wykonany będzie z belek prefabrykowanych typu T połączonych z płytą żelbetową. A posadowienie będzie na palach. Wykonawca zapewnia, że to konstrukcja o najwyższej klasie nośności.

Nowym mostem mieszkańcy pojadą pod koniec przyszłego roku.

Śląska firma za zadanie weźmie 44,5 mln zł. To i tak mniej, niż zakładał miejski kosztorys. 30,4 mln zł to dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie udało się zdobyć za trzecim razem.